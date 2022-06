Berterame, más interesado en ofertas de España que en la de​ Rayados

DECISIÓN

Mientras que al grupo que maneja a Germán Berterame le llama mucho la oferta del Monterrey, al jugador en primera instancia le interesan más las del Celta y el Elche aunque económicamente no hay punto de comparación entre lo que ofrece Rayados y lo que pretenden pagar los clubes españoles. Berterame quedó libre ya que su contrato venció con el San Luis y el jugador no quiso renovar con la intención de poder acomodarse en el futbol de Europa, empero, por ahora los únicos que han mostrado interés son Celta y Elche que no cuentan con grandes presupuestos.

SON DE TRATO

Chucho Benítez, Darwin Quintero, Oribe Peralta, Matías Vuosso, Fernando Ortiz, Carlos Izquierdoz, Agustín Marchesín, Gianini Tavarez, Jonathan Orozco y Jesús Angulo son solo algunos de los futbolistas que Grupo Orlegi decidió negociar en su mejor momento, ya que para ellos no existe la política de intransferibles y entienden que el mejor momento de vender un futbolista es cuando se encuentra en todo lo alto. La misma política aplica en este momento con Atlas en el caso de Julián Quiñones que no está transferible, pero que si llega alguna oferta están en la mejor disposición de escucharla. En Orlegi saben que en México, solamente hay cuatro clubes que pueden pagar el precio que ellos tienen en mente y uno está descartado ya que a ese club se lo compraron hace seis meses. Julián Quiñones no está transferible, pero escucharán ofertas

CONTRA EL TIEMPO

Trabaja la directiva de Durango para poder cumplir con las condiciones para poder jugar en Liga de Expansión. Los duranguenses ya se encuentran en las mejoras del estadio, sin embargo, saben que en una semana será casi imposible hacer lo que solicitan los dirigentes de la Liga, por ello analizan la posibilidad de solicitar una prorroga con un plazo para poder completar la remodelación y que se les permita tener un lugar en Liga de Expansión.

