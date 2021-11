El Tri no debe renunciar a ser protagonista

Los números acompañan al 'Tata' y desde ahí siempre será más tranquilo plantear juegos con respaldo estadístico a tener que desarrollar un encuentro con obligaciones matemáticas.

De todas formas, México no debe renunciar jamás a las obligaciones históricas de ser protagonista en cualquier campo de la Concacaf y de dominar la eliminatoria, por más que en alguno que otro ayer se haya topado contra la pared o de plano se desplomará dramáticamente.

La Selección suma, pero no gusta y aunque internamente, lo que se diga desde afuera, les debe importar poco y nada, no hay duda alguna que desde tiempos pandémicos, Martino no ha recuperado el toque, ese 'feeling' de juego que si bien no cautivaba, sí lucia bajo como un camino limpio y claro de lo que se pretendía en su proceso.

Los dos partidos más importantes del año vienen a continuación, salidas a campos gélidos en donde se pondrá de manifiesto el juego de velocidad y físico que sobre todo a esta Canadá le gusta y disfruta. Ya demostraron en el Azteca y en la Copa Oro que no tienen rubor de plantearle un partido de ida y vuelta, encabezados por Davies.

Antes se tendrá que visitar Ohio, ya no será la compleja Columbus, pero en Cincinnati nada será sencillo porque Estados Unidos está lleno de talento joven que si bien todavía no muestran todo su potencial como cuadro, si son ya una amenaza que entiende cómo competir ante la escuadra de Martino y no tienen problema, en caso de ser necesario, ceder el balón o la iniciativa.

Acá el asunto principal es México y su búsqueda de dos centrales confiables con la pelota parada en contra, la salida y los manos a mano en velocidad, casi todos nos hemos distraído con el asunto de quién debería ser el centro delantero, cuando en realidad los problemas reales son otros como el asunto de la defensa.

Martino y su grupo de colaboradores siguen en la búsqueda de que este equipo ofrezca garantías partido a partido y no que obtenga puntos en extremis. Por ahora todo luce tranquilo porque la calculadora está de este lado y por delante tiene poco rango de riesgo, con excepción de los partidos de este viernes y el del próximo martes.

