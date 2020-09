Cayó de maduro

Lo del Chepo en Toluca se tardó y bastante, porque para darle las gracias a un proyecto que nunca lo fue, se debía convencer primero al dueño del club, con quien José Manuel arregló todo, manto de protección absoluta que estiró lo más que pudo hasta que los constantes bochornos deportivos se vinieron en cascada y el propietario, azuzado por la dirigencia, no tuvo más que echar para atrás el camino de unos de sus hijos pródigos.

Más allá de lo que vaya a emprender Chepo en el futuro de su carrera, primero, lo básico, deberá asimilar si todavía le gusta y disfruta la dirección técnica por esencia y oficio y no sólo por tener una suculenta remuneración mensual.

De la Torre, desde que terminó ahogándose en el mar de la Selección Mexicana, no ha encontrado ni siquiera que sus equipos tengan su otrora disciplina defensiva que rozaba en lo marcial y que, aunque tornaban cansinos los encuentros, sabías a lo que te enfrentabas cuando veías a uno de sus equipos en el campo.

Con este Toluca sólo fueron retazos de todo y completos de nada. Toluca hoy es penosamente un equipo más sin chiste y sin rumbo, que vive de un pasado glorioso y que se arrastró decenas de veces hasta este nuevo final de ciclo técnico.

Del conjunto mexiquense se fueron prácticamente la mitad de los jugadores entre temporada y temporada, pero la esencia a podrido quedó. Hoy, atrás nadie levanta la mano para tomar el liderazgo de una defensa de arena, y adelante el que sólo muestra su talento de sobra es Sambueza, que paradójicamente al ser la única solución ofensiva terminó siendo el principal problema para un cúmulo de coequiperos que no saben qué hacer si no le dan la pelota al número 14, que está claro, sólo no puede y con más de 35 años de edad encima, menos.

Faltan cinco fechas y desde el inicio se sabía que en este torneo tan mediocre, donde sólo los muy malos no califican, Toluca cuando máximo aspiraba a ubicarse entre las posiciones nueve y 12 de la tabla y ahí está conviviendo con la insulsa competencia o incompetencia de casi todos clubes nacionales, porque mire que tanto Necaxa y San Luis que ya no le ganan a nadie todavía están a cuatro y cinco puntos, respectivamente, de 'zona de clasificación'. Con eso está todo dicho.

En Toluca aseguran que Chepo por su relación con el mandamás de la entidad, aprovechó para 'secuestrar' los hilos del club y que ahora se tomarán con mucha calma la decisión del nuevo entrenador, quien, aseguran, deberá sí o sí adaptarse a la línea deportiva marcada por la historia y la cultura interna de la institución y no al revés. Faltaba más. Veremos si ahora sí lo cumplen.

