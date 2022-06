Ya no nos crecemos

Aquella idea que nos creímos con fe ciega como si fuera parte de un libro sagrado, de que 'nos crecemos ante los grandes', este Tri de Martino la va borrando de la cabeza de la afición con un futbol insípido y malos resultados.

Al fin se consiguieron un par de valiosas pruebas mundialistas como Uruguay y Ecuador, juegos que se salieron del inútil menú que caracteriza al Moletour al que está sujeta la Selección Mexicana de Futbol como parte del negocio más redituable que tiene la FMF junto a la venta de los derechos de transmisión, el recién renovado contrato con SUM hasta 2028.

Contrario a lo que se piensa, este par de partidos no es que se hayan desaprovechado, sino que sirvieron para darle un golpe de realidad a ese globo verde que se infla cada cuatro años: No aspiramos a ser potencia mundial, ni siquiera estamos para meternos entre los 16 mejores del planeta con el tan anhelado quinto partido; apenas podemos competir contra las selecciones que aspiran a esos lugares. Dejamos de crecernos ante la adversidad y eso preocupa.

En especial hay decepción en la línea que parecía tener talento para al fin marcar diferencia positiva en este ciclo rumbo al Mundial de Qatar 2022: la delantera. Raúl Jiménez es nuestro mejor exponente en la posición, pero está lejos de ser el '9' antes del golpe que parece haberle cambiado la carrera. No está Funes Mori y Henry Martín perdió gas. Me gusta mucho la opción de Santiago Giménez, pero que Martino le dé apenas un par de minutos servirá de muy poco.

He sido de los que profesó apoyo al Tata Martino para su ciclo mundialista con el Tri; hoy me arrepiento de no ser más crítico con el entrenador nacional, y aun así no veo que quitarlo sea la mejor opción, porque ¿a quién pondrías?

