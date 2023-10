Es otra ilusión que funciona. Contrario a lo que pasa con América, Tigres o Rayados, los únicos tres cuya exigencia obliga a salir campeones de Liga MX o encarar el duro reclamo del fracaso, incluso con una Final, a Chivas le sirve jugar con el ánimo de su gente. Es su modus vivendi actual: No requiere títulos, tiene con ganar al Atlas por goleada y alegrar a su afición. No más, no menos.

Porque para eso están los Zorros, su razón de ser es revivir al Guadalajara, a eso se redujo el Clásico Tapatío, a ser fiesta rojiblanca, a ser placebo para los males del Rebaño. Porque darle un paseo al Atlas no fue la medicina que quitó el dolor de cabeza al Chiverío, esa llegó antes en forma de dolorosa inyección: cuando acusaron y sacrificaron al falso mesías, al engaño de héroe que resultó ser Alexis Vega y eso generó la sensación de alivio.

Porque Pauno así consideró quedarse. Porque el Piojo encontró el protagonismo que su ingenio necesitaba. Porque fue obligación poner al Pocho, otro indisciplinado talento que sí responde en el campo. Porque Amaury desvío las quejas, dirigidas ahora al futbolista que no respondió a la exigencia tapatía, la de hacer fiestas, pero en la cancha.

El Guadalajara no calificará directo, con sus dos pendientes, el Monterrey lo sacará de los seis primeros, pero no lo necesita, con competir a los rivales que le restan mantendrá contenta a su afición. Y de eso seguirá viviendo, no de títulos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Cepillados, no corridos