Sangre sin bombas

Se ha vuelto una costumbre para seguidores de clubes que pelean arriba y tienen respaldo económico reclamar refuerzos en redes sociales como si se tratara del 'FIFA', en el que puedes armar plantillas según el antojo.

Y cuando no llega el futbolista deseado, se sacrifica en el paredón digital al directivo como si fuera un traidor a la patria. Es más, poco se reconoce cuando se hacen contrataciones sin el brillo mediático y que termina dando resultados positivos en el equipo. Ese es el pan nuestro de este futbol mexicano.

Esta ventana de transferencias en la Liga MX nos ha expuesto a todos en una realidad que pocos aficionados logran comprender; hay nuevas categorías en el mercado de transferencias entre nuestros clubes.

En el rubro de los equipos que despilfarran billetes sólo se mantienen los Rayados pagando sobreprecios en futbolistas como Rodrigo Aguirre y Germán Berterame con tal de recibir la aprobación de su demandante afición.

Una categoría que habíamos visto poco en nuestro futbol es la del conservador: aquel equipo que, teniendo cartera amplia, decide no adquirir como en tiempos recientes, en los que se despachaba a lo grande; hay dos equipos con esta extraña práctica: Tigres y Cruz Azul, que no han contratado, a pesar de su conocida costumbre para hacer lo opuesto y a alto costo en cada campeonato.

También destacan los desesperados, entre los que sobresale el Toluca, que ante la urgencia de evitar otra multa por porcentajes y recuperar el prestigio histórico del club en el presente, se ha armado como Ignacio Ambriz decidió, incluso, haciendo limpia de los jugadores que eran conflictivos en el vestidor escarlata. Para mí es el club mejor reforzado en esta ventana; su problema será lo compacto de fechas en el siguiente torneo, que podría complicar el entendimiento de los nuevos.

Por último, resalto a los que marcan nueva tendencia en el mercado, la más adecuada para estos tiempos no sólo de apretón en lo económico, sino también en el calendario: los inteligentes no se queman a la primera, pues si no se cumple el requisito deportivo y económico, siguen buscando hasta hallar lo necesario en las condiciones presupuestadas. Son tres bien clavados en esta categoría: América, Pumas y Chivas con ciertas variantes.

El conjunto de Universidad no goza de una economía boyante, pero logró adquirir a Del Prete con ejemplar negociación, y a otros estelares como Adrián Aldrete y César Huerta, además de las renovaciones de Dinenno y Diogo. A su 'precaria' plantilla sumó pilares que lo mantendrán peleando en el torneo.

El Rebaño Sagrado no ha reventado el mercado como muchos esperan, pues tiene un plantel basto y competitivo, con seleccionados, y sumó justo lo que requiere: Mozo y el 'Oso' González, además de mantener a Ricardo Cadena como su entrenador. No se han vuelto locos, sino que apuestan por la continuidad.

El que me ha sorprendido es el cuadro de América, que contrario a lo que sucedió en las últimas ventanas, en este amarró al menos a dos joyas con lúcidos tratos, como 'Cabecita' Rodríguez y Néstor Araujo, además de sumar a Jürgen Damm a un muy bajo costo. Ganancia deportiva y gasto justo, sin despilfarro.

Y a pesar de que están claros los nuevos caminos que se recorren para fichar, el monstruo de mil cabezas seguirá demandando la sangre del directivo por no cumplirle su deseo de refuerzo, aunque exista una explicación detrás. Así es nuestro futbol.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL COMPROMISO MÁS IMPORTANTE