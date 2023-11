Celebro apertura de Televisa; lamento su falta de credibilidad

La credibilidad no se compra, se gana. Como director editorial de RÉCORD me da gusto que desde otras trincheras de comunicación masiva se debatan temas que este medio deportivo pone en la mesa, que lo hagan citando nombre y apellido. Esta ocasión lo hizo Televisa a través de ‘Línea de 4’ conducido por Francisco Javier González. Por una parte, lo celebro como muestra de la reciente y sorpresiva intención de TUDN por conquistar la confianza de su amplia audiencia, ausente en su historia; por la apertura. Por otra, lamento que sigan fallando en cambiar la percepción de que su opinión sigue sujeta invariablemente al compromiso que tienen con los equipos que transmiten.

El tema de debate fue la polémica salida de Iván Alonso del Pachuca, situación que expuso RÉCORD en junio de 2022 y que recordó ahora que será director deportivo de Cruz Azul. Pero las opiniones no giraron sobre la pertinencia de su arribo a La Máquina, sino en una defensa a ultranza de la decisión de la actual directiva celeste al elegirlo, a través del cuestionamiento a los contenidos de este medio desde el que te escribo.

Celebro la apertura de Televisa; lamento esta nueva falla para generar credibilidad.https://t.co/E6CK9vMPsW Esto se habló en ‘Línea de 4’ de TUDN sobre RÉCORD tras publicar el caso de Iván Alonso en Cruz Azul: pic.twitter.com/DHgPIm0wqM — Carlos Ponce de León (@Carlos_Ponz) November 15, 2023

Tú y yo sabemos del suficiente tamaño e influencia de Televisa en esta industria como para poder investigar y exponer la realidad con argumentos. Me parece extraño que Francisco Javier encabezara las dudas sobre RÉCORD en lugar de entregar las respuestas que requiere su audiencia. Porque capacidad para encontrarlas hay. Y de sobra. A menos que no se entreguen por elección, por la decisión de seguir una guía editorial, situación que así parece y que va en contra de lo que hoy busca TUDN, la credibilidad.

Del Ruso Zamogilny no me sorprende que confunda “falta de respeto” con la exposición de una fechoría, es entendible que a un exfutbolista le pueda faltar criterio periodístico, aunque tenga micrófono sonoro. Son pocos los que lo desarrollan. Y vale aclarar: Alonso “no está llegando a trabajar al futbol mexicano” como cree el analista de TUDN, pues el uruguayo ya trabajó en Pachuca como director deportivo; si esto escapa de su conocimiento, debería prepararse más por su audiencia. A menos, insisto, que no quiera. O que tenga la encomienda de ser una especie de abogado mediático.

La sección deportiva de Televisa vuelve a fallar en la lucha por la credibilidad, ausente históricamente en sus programas cuando se refieren a opiniones sobre los clubes de cuyos derechos de transmisión son dueños; confío que el arribo de Faitelson y Marín a mesas como ‘Línea de 4’ no sea sólo el intento por comprarla, sino que logren ganársela, pues vaya que hace falta. Desde RÉCORD estaremos atentos del otro lado de la pantalla, al tiempo que seguiremos exponiendo desde nuestro único compromiso, con el aficionado, lo que no se atreven en otros medios.

Y SE DIJO

TAMBIÉN PODRÍA INTERESARTE: LOS FAVORITOS ACABARÁN EL RECLAMO DE SIEMPRE