Nos falta rival

Estados Unidos no es el rival que nos hará crecer. A la segunda mejor selección de la Concacaf aún le falta para ponerse a la altura del futbol mexicano, su ausencia en los Olímpicos es nueva muestra. En general el nivel del torneo Sub 23 en Guadalajara fue pobre. Realidad de la zona.

A los malinchistas que se llenan la boca presumiendo que el vecino del norte tiene regado talento por Europa, les pregunto: ¿Y de qué le sirve a su selección? Generación dorada le llaman: Pulisic, Dest, McKennie, Reyna, Musah, De La Fuente, juveniles que militan en el Viejo Continente, pero que no podrán asistir a Juegos Olímpicos porque su Sub 23 falló para clasificar por segunda edición al hilo. Se suma a la ausencia de la Mayor en el anterior Mundial. Podrán pesar en lo individual, pero no en el equipo nacional.

Otro dato relevante: de todos estos talentos Sub 23, sólo Tyler Adams es producto de la MLS, pues ninguno de los otros pasó por la Liga estadounidense, empezaron en academias, fueron detectados aún verdes por un equipo europeo, los formaron y debutaron del otro lado del charco. Se fueron como desconocidos y un torneo extranjero hoy los aprovecha, situación que no sucede en México, pues la Liga MX es la encargada de generar y consolidar a nuestros mejores. En la comparación sigue perdiendo EU.

Tampoco perdamos de vista que Estados Unidos mandó al Preolímpico a su equipo 'C', con un jugador como el ‘10’ que es banca en la Liga MX, Saucedo con Pumas. Poco le importa al deporte del país del Norte perseguir una medalla en futbol varonil, les sobra con el resto de disciplinas para ser líder de preseas en Tokio 2020.

Es lo contrario con México, que presentó lo mejor para lograr un boleto entre las 16 selecciones que disputarán medallas en Japón, esta es una presea muy deseada por nuestro país. Cada integrante de la base que paró Lozano en Guadalajara es protagonista en el Máximo Circuito, excepto el portero Jurado, relevo del lesionado Malagón. El Tri sigue cómodo como mandón en Concacaf y nos sigue faltando rival para crecer.