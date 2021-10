Los extrañamos

Ganar y gustar. Un equipo grande no tiene opción, debe aspirar a buscar las dos, pero hay una realidad: excepcionales casos encuentran esa mezcla ideal. Los que lo hicieron, trascendieron tiempo y espacio. Son aquellos que se quedaron en nuestra memoria por que nos hicieron vibrar, sin importar colores y escudos.

En Liga MX añoramos otro de esos casos únicos. Nos urge. Nuestros equipos grandes son los obligados a buscarlo, es la responsabilidad que conlleva esa etiqueta. Pero cada día se aleja más el sueño.

Entonces, si no gustas y ganas, al menos afiánzate a una mientras buscas la otra. América lo entendió, es líder sin ser espectacular, con resultados positivos constantes. Cruz Azul también supo elegir a tiempo, lo logró, rompió el maleficio de los títulos ligueros jugando práctico.

Pero no todos lo entienden, al contrario, hay Grandes que ni siquiera detectan el problema de no tener uno ni otro, se engañan pensando que hoy basta con el escudo y se siguen hundiendo. No gustan y tampoco ganan.

Chivas decidió dejar los resultados positivos que ya empezaban a caer con Vucetich y apostó por el estilo de Leaño, pero apenas ganó uno de nueve puntos esta semana y por más discursos de sentimientos y buenos deseos que existen en el Rebaño, no mejora. “No tengo que levantar a este grupo, es un equipo vivo” aseguro el técnico tras caer en el Clásico Tapatío. “Estoy orgulloso”, remató.

Pumas abandonó la búsqueda de protagonismo o de un juego atractivo con tal de sobrevivir en el salvaje profesionalismo actual, que le ha complicado como nunca mantener la filosofía de una base de cantera, además de que ya no sabe contratar extranjeros que aporten valor a sus juveniles. El Clásico Capitalino fue una muestra más. Con ganas no basta. Pero Lillini pide: “Que la gente siga creyendo”.

Nos urge un equipo que gane y guste en Liga MX, pero mientras nuestros grandes no puedan, respetemos los sólidos proyectos de América y Cruz Azul, que no hunden el prestigio de nuestro futbol como el Guadalajara y Universidad.