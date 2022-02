Hay que tener inteligencia para quejarse. En la derrota, con el ardor a flor de piel, sonará a pretexto y peor si te comparas con tu antagonista que apenas reclamó días antes. Chivas pensó que seguía el ejemplo del América, pero se equivocó en las formas. Hay clases.

Las Águilas se reconocieron víctimas del pobre presente que vive nuestro arbitraje, como el Rebaño, ambos equipos con razón, pero el club de Coapa supo esperar hasta lograr un triunfo para emitir la protesta, además con la firma de su presidente y con recuento puntual de los errores.

El Guadalajara fue presa de la calentura de un descalabro auténticamente influenciado por las fallas de los silbantes: soltó lamento inmediato, comparándose con América, al amparo del escudo del rojiblanco en su cuenta oficial de Twitter, sin responsabilidad de quién emite el quejido y hacia quién va dirigido, ni con detalles que lo fundamenten. Contrastes.

La realidad es que el arbitraje ha afectado a ambos y las quejas deben activar ya una respuesta, pero lo siento, Gonzalo, el triste paso de Chivas no se le puede achacar a los silbantes.

SE TENÍA QUE DECIR…

Alguna vez me dijo Alejandro Irarragorri: si no salía Orozco, Acevedo no tendría minutos como titular. Jona se fue y Carlitos se apropió de la portería, con actuaciones como la de ayer ante Cruz Azul, merece un lugar en el Tri, aunque el 'Tata' prefiera a los veteranos, que se tienen que ir para que juegue nuestro Richard Tex Tex.

