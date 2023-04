La primera impresión que tuve de Henry no dejó lugar a dudas: llegó a la redacción de RÉCORD acompañado de su esposa, Gabi, y su pequeña hija. Sonriente y sencillo, al grado de explicar cómo se pronuncia su nombre que aún no era popular: “No me apellido como Ricky, sino con acento al final, Mar-tín”. Sus aspiraciones eran enormes, pero el americanismo y la crítica mediática dudaron que un ‘9’ yucateco de 25 años de edad procedente de Xolos estuviera a la altura. Conquistar su lugar le costó más de lo normal, quizás por no ser extranjero.

Fue parte del título de 2018, con Oribe como indiscutible. Antes de Henry estaban los foráneos Roger y Castillo. Después Viñas; hasta el Cabeza Rodríguez. Gran parte de la afición lo ninguneó, especuló con su salida. Las oportunidades fueron de menos a más. Aunque anotaba, no terminaba por ser favorito. La Bomba se cocinó a fuego lento. Tuvo chance en Selección en la era Osorio, pero hasta el Piojo le bajó el pulgar como para Rusia, incluso lo recorrió a la banda. Martín no claudicó.

Llegó el peor momento en mayo de 2021: su hermano Freddy fue llevado a prisión. Henry enfrentó dura prueba, el futbol quedó en segundo plano y su nivel bajó. No tenía cabeza. La pasó mal. Pocos saben todo lo que sufrió. La afición y la prensa le recriminaron. No hubo compasión.

Pero supo de qué estaba hecho, trabajó especialmente en lo mental, se superó y volvió fortalecido. Renovación con cuantiosos e importantes goles, acompañada de la admiración del difícil americanismo y hasta periodistas golpeadores.

Ser el mexicano con más anotaciones desde Borgetti a principios de siglo y estar a un paso de conquistar la corona de romperredes es apenas un reflejo de la grandeza de Martín en este cruel futbol profesional. No me queda duda que Henry está hecho para el América, que es el mejor atacante de nuestra Liga y que aún falta por atestiguar la onda expansiva de su explosión.

