Gonzalo llora y llora porque le vendieron una idea falsa: que basta tener nacionalidad mexicana para ser protagonista en nuestro futbol, que con el corazón se gana; pero no es un tema de pasaportes, sino de calidad. El equipo de Chivas hoy no tiene cómo competir para trascender, sólo le alcanza para dar chispazos, para animar por momentos, pero no puede ser constante porque al enfrentar a los verdaderos candidatos, se estrella como en el Clásico del Estadio Azteca contra América. Como en la Final ante Tigres. Y seguirá sucediendo si no ficha o genera a mexicanos que marquen esa diferencia.

Y aunque el de Guadalajara es el tercer plantel más valioso en el mercado (aunque usted no lo crea, está encima de Tigres), la realidad es que carece de referentes que pesen en los partidos relevantes. ¿Alexis y 'Pocho'? Fantasmas. ¿Mozo? ¿Beltrán? ¿'Wacho'? Les queda grande. A Briseño le sobra coraje, pero no basta. Con Guti es como conducir un Ferrari en autopista en segunda.

El paseo que le metió el América al Guadalajara destapó una obviedad que estaba disfrazada con la Final anterior: el Clásico en Semifinales lo ganó el Rebaño gracias a la expulsión de Fidalgo, no por ser mejor, sino porque el universo le hizo corto circuito al español y trastocó las circunstancias. Repito: no por ser mejor.

Hay un abismo de diferencia entre el talento y la jerarquía del América y de Chivas. Pero a los Gonzalos del mundo les han vendido la idea que basta con ser mexicano para ser protagonistas, qué hay corazón, y lo que falta es talento, categoría, personalidad, virtudes que no dependen de la nacionalidad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CUAUHTÉMOC BLANCO SOBRE CHIVAS EN CLÁSICO NACIONAL: 'LES FALTAN TRES O CUATRO JUGADORES MUY BUENOS'