El resultado justifica hasta antro y podcast

El camino no importa en nuestro cruel futbol profesional, el resultado final es el que manda siempre. Aunque los directivos de la FMF crean que pueden alterar la realidad y la percepción a placer, el resultado será lo que dicte sentencia. Está genial Liguilla es confirmación.

Antes de encarar la Vuelta contra Pachuca en el Azteca, Julián Quiñones reservó su habitual mesa en el Bar 27 de Pedregal; el festejo estaba garantizado sin importar la fortuna del América; como anotó y avanzaron, se justifica. El resultado manda.

Lichnovsky se equivocó y regaló el gol a Pachuca, después se fue al antro Juan junto a Brian Rodríguez, pero como las Águilas calificaron, puede hacer lo que le venga en gana. El resultado manda.

Incluso, el chileno y Kevin Álvarez pueden fingir un secuestro para su exitosísimo podcast de la Triiisecta, a pesar de que la directiva y el equipo les pidieron no hacerlo, lanzaron dinámica el domingo. Cómo están en Semis, no hay repercusión. El resultado manda.

A pesar del positivo cambio de Alexis Vega a Toluca, tras no poder anotar gol válido quedó fuera y es nueva decepción en el Infierno. Al contrario, aunque Chicharito está perdido en la cancha, pero Chivas vuelve a Semifinales, es un éxito su fichaje. El resultado manda en ambos.

El actual proyecto de La Máquina la sacó de la mediocridad en la que se sumió tras La Novena, de la mano de Alonso y Anselmi se logró; la cruzazuleada que rondó anoche, los habría desacreditado, pero como no llegó y todo es maravilloso. El resultado manda.

Pumas está olvidado por Rectoría, arrumbado, dirigido desde Cantera con pobre rendimiento, es el grande con la mayor sequía de títulos. Es apenas un gris animador. Eliminado, es un fracaso. El resultado manda.

Cómo Rayados avanzó en un Clásico Regio, con todo y problemas de vestidor, son fabulosos. Tigres, que antes justificó a sus viejitos y tener tres técnicos en un torneo con un título, hoy acabó su defensa por estar eliminado. El resultado manda.

La FMF abrió el paraguas porque no hay panorama optimista en resultados: renovación para Copa América y protegen al Jimmy de un fracaso por no llegar a Semifinales, como lo planteó hace unos meses Sisniega. Pero la afición no se chupa el dedo, si no se queda entre los cuatro mejores del continente, vendrá el reclamo y el reproche. Porque al final, siempre, el resultado manda.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONFUSIÓN AMERICANISTA: ¿FUTBOLISTA O INFLUENCER?