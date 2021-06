MLB afronta el reto de la Generación Z

El deporte en general tiene un desafío mayor: la Generación Z. La mayoría de la base de fans de los deportes está envejeciendo. En este contexto, conectar con las GenZ (nacidos entre 1995 y 2015) es un desafío importante. Es posible que no enganchar a los jóvenes no sea devastador para los resultados de hoy, pero amenaza el futuro de cada organización deportiva y negocios relacionados. El deporte no puede permitirse perder una generación. Y por otra parte existe una fuerte correlación entre los jóvenes que practican deporte y el desarrollo de la lealtad de los fans. No engancharlos, es el riesgo de perderlos para siempre. ¡La capacidad de conectarse con la GenZ determinará gran parte de su éxito futuro!

La cohorte más joven del mundo es fundamentalmente diferente de las generaciones que la precedieron, incluyendo los Millenials. Habiendo crecido con teléfonos inteligentes en el bolsillo, sus miembros evitan ver la televisión tradicional y se suscriben a hábitos digitales que hacen que la preparación de una nueva generación de fans del deporte sea un desafío. Las federaciones, ligas y equipos la mayoría de las veces son lentos para adaptar sus ofertas a la generación más joven mientras la tecnología dio forma a cómo los GenZers viven en el mundo. Ellos reciben noticias de Instragram, YouTube y no de un noticiero. Buscan experiencias únicas, vivencias que puedan personalizar y compartir en sus redes sociales.

Buena noticia, las estadísticas muestran que disfrutan de los deportes, pero parece que, a nivel mundial, son fans menos ávidos que los Millenials. En los Estados Unidos, los deportes están constantemente detrás del entretenimiento (música, películas…) y la cultura pop. La NBA entendió la importancia de la cultura pop, siendo influenciada e influenciando esta misma. 40% de su base de fans son menores de 35 años, mezclando deporte y cultura pop utilizando plataformas de redes sociales.

MLB también ha entendido el desafío de GenZ y ha lanzado diferentes iniciativas. Major League Baseball está pasando de "Let the Kids Play" a "Let the Kids Post". En un lanzamiento para ganar tracción con los fanáticos de GenZ, MLB anunció esta semana que lanzará una campaña en TikTok para identificar entre cinco y diez contenido de aspirantes. creadores para ganar el estatus de embajadores de la marca MLB, un puesto remunerado hasta el final de la temporada 2021. Los influencers, un grupo al que MLB llama la "Clase de creadores", trabajarán con la liga y se les otorgará acceso durante los juegos para crear contenido que destaque a los jugadores dentro y fuera del campo. Se les pagará por publicación de TikTok hasta el final de la Serie Mundial. El concurso es la última oferta de MLB para promocionarse mejor a las audiencias más jóvenes. El departamento de marketing de MLB ha lanzado varias iniciativas en los últimos años dirigidas a los fanáticos más jóvenes, quizás la más notable es la campaña publicitaria "Let The Kids Play" en la que la liga amonestaba las "reglas no escritas" del juego transmitidas de generaciones anteriores. Las campañas publicitarias posteriores han sido impulsadas de manera similar por los jugadores, en lugar de centradas en el equipo, y estrellas de la Generación Z como Ronald Acuña Jr., Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto han sido figuras centrales. Esos jugadores también aparecen con frecuencia en la cuenta de TikTok de MLB, que tiene 2.9 millones de seguidores.



