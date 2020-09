Innovaciones para audiencia digital

Innovar o morir. Los medios tradicionales atraviesan una profunda crisis, la difusión de las nuevas tecnologías les afecta, y las nuevas generaciones se alejan. El móvil y contenidos digitales se vuelven la primera fuente de entrenamiento.

De acuerdo con Sceenic, solución de 'Watch Together' y ganador de los Premios a la Innovación de la Federación Francesa de Futbol 2019, el 80 por ciento de los espectadores utilizan varias pantallas mientras ven deportes, el 57 por ciento la segunda pantalla mientras ven contenido.

¿Entonces, qué hacer para captar la atención de la audiencia? ¿qué hacer que se queden mas tiempo? Algunos ejemplos innovadores aquí.

'Social viewing'. ¿De qué estamos hablando? ¿Alguna vez has querido ver a tu equipo favorito con tus amigos, pero no te puedes reunir con ellos? Las soluciones 'Watch together' permiten a los espectadores compartir esa experiencia con sus familiares y amigos, compartiendo esos momentos significativos.

Con Sceenic, los fanáticos disfrutan de video y chat de voz en miles de salas privadas, lo que les permite tener conversaciones personales mientras ven su juego favorito.

Este tipo de soluciones comenzó en los eSports, donde las plataformas permiten este tipo de herramientas y experiencias, pero ahora está creciendo en los deportes tradicionales.

NFL: la aplicación Yahoo Sports de Verizon Media está introduciendo una experiencia de covisualización que permite a los usuarios invitar hasta tres personas a ver partidos de la Liga en sus teléfonos móviles, a través de una transmisión en vivo sincronizada. Como fan, puede ver y escuchar a su familia y amigos. Y comenzó el jueves pasado con el juego inicial.

La NFL también está agregando una experiencia de realidad aumentada, llamada 'Yahoo Sports PlayAR' que muestra repeticiones y gráficas de jugadas clave en todos los juegos, casi en tiempo real.

La NFL de nuevo está lanzando estadísticas de 'Próxima Generación', con Amazon Web Services: yardas por tierra esperadas, clasificación de rutas, puntos esperados, probabilidades de ganar, yardas esperadas después de recibir, probabilidad de gol de campo.

Sky Sports Crowds: en asociación con EA Sports FIFA, Sky Sports creó el ruido de la multitud y los cánticos específicos del equipo para reproducir la atmósfera vibrante de los enfrentamientos de la Premier League. Los espectadores pueden seleccionar el canal Sky para ver con el sonido agregado o sin él.

Sky Sports Recap: ponte al día con todos los aspectos más destacados durante los partidos en vivo en una breve ráfaga, poniendo fin al miedo de perderte durante un fin de semana de futbol repleto.

Cada juego tendrá una línea de tiempo que permitirá a los espectadores ponerse al día, rápidamente con los aspectos más destacados en cualquier momento durante el partido, incluso si no lo han visto desde el principio.

Sky Sports Fanzone: una nueva función en el sitio web y la aplicación Sky Sports. Los fanáticos ahora podrán ver partidos seleccionados con amigos en una sala de video e interactuar mientras se desarrolla la acción, dándoles la oportunidad de charlar sobre el partido e influir en el ruido de la multitud que escuchan en la pantalla.

Los usuarios de la aplicación pueden publicar predicciones, unirse a las encuestas durante los partidos y usar las estadísticas de Sky Sports para alimentar la conversación virtual.

El futuro es ahora, y este presente es la interactividad. Las nuevas generaciones necesitan compartir, vivir, expresarse. Estas soluciones innovadoras no solamente son atractivas para la audiencia, también para las marcas, ya que generan valor por la afición.

¿Les pregunto, qué les gustaría tener mientras ves tu deporte favorito?

¡Compartamos juntos en nuestro Twitter Sport Innovation Society @sis, o @arnauddrijard!