¿Que Atlas hizo trampa?

Atlas es Bicampeón en la Liga MX. Ya todos sabemos que fueron 70 años de sequía y su nueva fórmula de éxito ha mostrado fuerza y continuidad. Es un equipo que ha trabajado de forma seria y con regularidad. Lo demostró en la cancha. El club tuiteó: "Transformamos la historia y ahora la #cr3amos!!! Con furia, lucha y honor, hoy el Atlas es Bicampeón del futbol mexicano".

De inmediato podemos leer reacciones en redes sociales que afirman que "todos vimos un robo", otros se sumaron a llamarle el 'Ratlas' y a asegurar que el arbitraje estuvo coludido con este resultado. La propuesta de esta semana es revisar lo que pasa con el patrón desafirmador de la mente y lo que nos genera como país y como personas.

Las suspicacias sobre el arbitraje no nos dejan nada bueno. Los árbitros son una variable que siempre beneficia o perjudica en diferentes circunstancias a los participantes. Cuestionar el campeonato es un tema común, sobre todo con los equipos llamados 'grandes'.

Ya son más de 20 años los que llevo luchando contra la falta de certeza en México, es decir, el desarrollar la capacidad de reconocer a otros por lo logrado. No poner peros, no fijarnos en lo que faltó, no atribuir que el éxito tenga que ver con algo sospechoso, alguna transa, amiguismo o favoritismo.

De hecho, ya no resulta sorpresa leer a los que atribuyen el éxito a cuestiones arbitrales. Es una constante de esta incapacidad de celebrar el éxito de otros. Cabe decir que el problema está en el ojo del espectador, no en la realidad.

Y si tuviéramos la capacidad de observar en su vida diaria a las personas que comentan este tipo de cosas, veríamos que este pensamiento es constante en su casa, en su trabajo y en todo lo que hacen. Incluso, si leyeran esta columna dirían que yo estoy vendido o que hay alguien que decide qué escribo y que recibo línea para defender a los Bicampeones. En fin, si alguno de estos permanentes detractores del éxito está leyendo esta columna, los invito a observar a lo largo del tiempo cómo este tipo de reacciones al éxito son recurrentes. Prácticamente una constante.

Como país, hemos mejorado mucho en los últimos años. He visto la evolución, tanto en los medios como en los equipos y empresas con las que colaboro, de que la masa crítica que reconoce el éxito va en aumento, especialmente en las nuevas generaciones.

Una comunidad desafirmadora no puede reconocer lo que se hace bien y, mucho menos, aprovecharlo para seguir construyendo.

Estimados lectores y lectoras, las declaraciones desafirmadoras en casa y en las redes no dejan nada bueno. Es un hábito mental que debemos de cambiar.

Cuando se gana en algo es importante reconocerlo, atesorarlo si es propio y aprender de otros cuando es ajeno. Buscar siempre un pretexto sobre el triunfo nos empequeñece e influirá también en nuestras posibilidades de lograr el éxito en el futuro.

"Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito".

