¡No mostraron preparación mental!

Pumas perdió contra Barcelona 6-0. Mucho se ha expresado sobre si es el nivel de la Liga MX, si fue el planteamiento táctico o incluso la preparación física. Hoy hablemos de la mental.

Sin duda, Barcelona es de los grandes de España y es un equipo superior en todos los aspectos. Sin embargo, es un juego de 11 a 11 y cuando David se enfrenta a Goliat, deben buscarse los recursos y las fortalezas que se tienen para usarlos al máximo. La alineación, la concentración, la marca personal, el esfuerzo extra, el apretar la pierna, el no dejarlos jugar. Nada de eso vimos.

Por lo que se mostró en la cancha me parece que la preparación mental no fue la adecuada. El hecho de que en tan pocos minutos ya se estuviera viviendo un baile, lo denota. Antes del minuto 20 el marcador ya era de 4-0. No sé si pensaron que era una fiesta, un partido amistoso o una cascarita, pero desde que comenzó el partido no vimos un equipo luchando con determinación. No supieron pararse en la cancha. Los aplastaron y tampoco mostraron capacidad de respuesta.

El nivel del adversario no se midió y no supieron prepararse para enfrentar a un equipo grande que los superaba en todos los renglones. Por su parte, para el Barça, era un momento importante, ya que para varios jugadores era su presentación y querían dar lo mejor de sí. Me atrevo a decir que los Pumas ni siquiera estaban tan presionados previo al partido. Algunos jugadores habían declarado que sería una experiencia linda para disfrutarse y de aprendizaje.

Si suele decirse que no hay rival chico, imaginemos qué pasa cuando tenemos que enfrentar a un equipo grande. Cuando sabemos que vamos contra alguien superior, la mentalidad es fundamental. La preparación psicológica se hace en los entrenamientos desde al menos un par de semanas antes. Se refuerzan los elementos necesarios para sacar lo mejor de nuestro equipo: hablar de cómo contrarrestaremos las fortalezas del gran oponente a través de la concentración, el liderazgo de los jugadores en el juego y el coraje. Es plantarse con una actitud de dar todo lo que se tiene, de cerrar las marcas, apretar. Es en definitiva plantear el tú a tú y el hacer hasta lo imposible para no permitirles hacer su juego.

Inclusive, el crecernos, si nos hacen un gol tempranero, también se puede preparar mentalmente para mantener la calma y el equilibrio. Entraron al partido sin propuesta. La linda experiencia se convirtió, como todos sabemos, en una pesadilla.

Sin embargo, después de lo dicho, rescato la declaración del técnico Andrés Lillini siempre viendo hacia el futuro: "Estoy dolido por la derrota sabiendo que era un rival complicado, que derrotó a varios rivales incluso más importantes que nosotros por el mismo marcador, pero nosotros en lo anímico nos fue muy mal cuando terminamos el partido y hoy ya pensando en el América porque como hemos dicho, lo principal es eso".

Estimados lectores y lectoras, ante una derrota como ésta también hay que pasar la página, pero no así nada más. Hay que entrarle al análisis para aprender qué fue lo que pasó cuando perdimos de forma humillante. Reconocer lo que ocurrió en nuestra mente, que pudimos haber hecho por nuestros compañeros de equipo y qué faltó en la preparación mental. Si no lo hacemos, estaremos condenados a repetirlo.

Tengo la esperanza de que Pumas muestre otra actitud en el partido del fin de semana contra el América y se sobreponga mentalmente de lo que vivió.

“Revitalízate, vuelve a la esencia de lo que te da el éxito”.

