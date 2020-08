Roger, el desequilibrio

Mito: Lo de Roger Martínez con América es sobresaliente.

Realidad: En esta versión de América líder del torneo, el colombiano muestra dos caras. Jugando como volante por derecha, es desequilibrante a la ofensiva generando constante peligro, al igual que provoca una descompensación defensiva al cooperar poco en la recuperación. Hasta el momento ha sido titular en los dos partidos jugando por derecha, suma 91.1 por ciento de los minutos y tuvo participación en 136 jugadas.

En general, suma cuatro centros de los que tres fueron acertados, mientras que ha intentado 46 pases de los cuales fueron 38 buenos.

Ahora, vamos a dividir los dos Roger Martínez que hay en el terreno de juego.

Hacia el área rival, es el jugador de América con más opciones de gol con 10 disparos, ocho salieron desviados y dos fueron a la portería, lo sigue Córdova con ocho, Richard con seis y Viñas con cuatro. Además, suma una asistencia de gol.

En el mano a mano ofensivo está siendo determinante, suma 30 encares de los cuales ganó 17 y perdió 13, para 56.6 por ciento de efectividad, números bastante buenos. El problema son los duelos defensivos donde únicamente ha tenido siete y fue superado en cinco.

Hablando del tema defensivo, aporta un desequilibrio que no le conviene al cuadro de Miguel Herrera, con 20 balones perdidos y solo tres recuperados.

Conclusiones: Al ataque le da con todo, encara, tira a gol, aunque no ha marcado. Para atrás no tiene oficio defensivo, no siente la marca y apoya muy poco. En lo físico es generoso, tiene un gran desgaste. En lo táctico ayuda cubrir las lesiones.

Con la pelota marca diferencia, pisa el área y mantiene el campo bien abierto, el problema es cuando no la tiene y se vuelve una sombra por la banda derecha. El balance hasta el momento es bueno como una solución a las lesiones, el problema puede venir contra equipos de mayor oficio o en mejor momento que aprovechen sus carencias defensivas.

