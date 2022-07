¿Problema resuelto?

Mito: Giménez y Funes Mori suman tres anotaciones en tres partidos, se solucionó la falta de gol en la Selección Mexicana.

Realidad: En los números parece solucionado, pero no salió del problema. De los tres tantos que tiene cada uno, dos son de penal, es cierto que valen igual, pero no es lo ideal, un penal lo puede cobrar un buen pateador y no necesariamente un centrodelantero.

El Tricolor necesita un goleador con balón en movimiento, ganando el duelo individual, anticipando, resolviendo de primera, ganando la espalda, aprovechando un error del rival o un rebote.

Además de los dos goles desde el manchón de penal, Giménez marcó uno de cabeza en una espectacular palomita ante Atlas, mientras que Funes Mori aprovechó un rebote ante Santos.

Los dos nueves siguen siendo bastante participativos, Giménez interviene en 60 jugadas por encuentro con Cruz Azul, mientras que Funes con Rayados está en las 55 acciones por encuentro. En cuanto a los pases Rogelio supera a Santiago en cantidad y efectividad en los servicios.

Son dos centrodelanteros que cooperan permanentemente con la construcción, pero necesitan ponerse en más ocasiones de frente a la portería.

El cruzazulino tiene 10 tiros a gol de los cuales cuatro fueron a portería, aunque dos fueron en tiro penal. Mientras que el Monterrey ha disparado en 13 ocasiones al marco rival, siete a portería y solo un gol con balón en movimiento.

Habrá que recurrir a las odiosas pero necesarias comparaciones.

Para este torneo llegó el argentino Lucas Di Yorio, llegó con pocos reflectores, pero sus resultados son inmediatos. Suma cuatro anotaciones en tres partidos, todos en jugada, uno de cabeza, dos con el pie derecho y uno con el pie izquierdo.

Más allá de las estadísticas que tan determinantes son en este momento.

Giménez marcó el gol de la victoria ante Tigres de penal, los otros dos no alcanzaron para sumar unidades, sí que los tres tantos significaron tres puntos.

Funes Mori marcó dos ante Santos pero perdieron y ante Atlético San Luis marcó desde el manchón penal el tanto de la victoria, así que tres goles para sumar un punto.

Di Yorio cayó derecho en la Liga MX, ante San Luis definió el 2-1 que le dio la victoria, ante Pumas anotó el 3-3 para rescatar un punto y ante Puebla también consiguió el gol de la igualada, cuatro goles que se traducen en cinco puntos.

Conclusiones: es una gran noticia que los centrodelanteros de la selección se reencontraron con el gol (aunque de Henry Martin no podemos decir lo mismo), pero no debemos cegarnos y pasar por alto que necesitamos un nueve que defina juegos resolviendo jugadas, no cobrando desde los 11 pasos.

