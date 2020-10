Las clases sociales de la Concacaf

Mito: Todas las selecciones se preparan para la eliminatoria rumbo a Qatar.

Realidad: Existen clases sociales en el futbol y es muy notorio en la Concacaf.

Mientras México realizó un microciclo con jugadores de Liga MX, una concentración de 12 días en europa, tuvo tres partidos en 20 días y el Tata Martino tuvo a su disposición lo que necesito.

Dos rivales de categoría como lo son Países Bajos, lugar 13 en el ranking FIFA y Argelia ubicado en el 35. Realizó 19 sesiones de entrenamientos en territorio mexicano y Amsterdam, tuvo una semana a todo el plantel con los europeos y los de la MLS. De entrada una gran preparación de la escuadra de Gerardo Martino.

Mientras el tricolor viajaba al viejo continente que hicieron sus rivales de la zona de Concacaf. Empecemos por los que ya están calificados al octagonal final.

Estados Unidos y Jamaica no trabajaron, Costa Rica jugó dos partidos amistosos con Panamá, los dos los perdió 1-0, no anotó gol y tuvo que debutar a siete jugadores con la selección mayor. Mientras que Honduras enfrentó en una cancha en muy malas condiciones a Nicaragua, empató de milagro a un gol, un mal resultados porque los nicaraguenses jugaron 74 minutos con 10 hombres por una expulsión, además de que no pudo convocar a ningún jugador que tiene en el extranjero.

Muy diferente los rivales y los terrenos de juegos donde se prepararon México y sus rivales de la zona.

Además El Salvador, Canadá, Trinidad y Tobago, Haiti y Curazao no concentraron en esa fecha FIFA.

Guatemala empató con Nicaragua y nada más.

Conclusiones: La capacidad económica son muy distintas, mientras el equipo nacional se traslada al viejo continente, enfrenta a dos equipos importantes, sus rivales solo alcanzan a jugar con vecinos de la misma región y otros no logran ni juntar a sus selecciones para entrenar.

Es por estos detalles que México llega obligado a las competencias. La diferencia es abismal, no hay forma de comparar el tipo de preparación del cuadro Martino y de los que serán sus rivales buscando el boleto a Qatar 2022, por ejemplo Estados Unidos le dio prioridad a la MLS sobre la selección de a barras y las estrellas.

No queda duda que al analizar la logística de cada combinado nacional las exigencias son mayores para nuestro representativo. Aunque no les guste la palabra “obligación” existe para este equipo. En la cancha tendrán que demostrar la diferencia que hay en la preparación de cada uno de los equipos.

