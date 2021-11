Estados Unidos se enfrenta al Tri con una versión atípica

MITO:

Cincinnati es la visita más complicada de la eliminatoria para México.

REALIDAD:

El Tricolor va a enfrentar a una versión 'rara' de los Estados Unidos: un equipo dinámico, ligero, que acumula kilómetros corriendo en cada partido, que no es constante en su desempeño, que se siente igual de cómodo con y sin la pelota, que viene de menos a más, sus jugadores emblema no han pesado y su figura tiene 18 años. Así de atípico es el combinado de las Barras y las Estrellas.

Como figura táctica ha utilizado en cinco partidos el 1-4-3-3, sólo ante Honduras jugó 1-5-2-3; aunque en 80% de las ocasiones cierra el partido con tres centrales.

En lo individual, Pulisic anda frío, descartado para enfrentar al equipo nacional, tiene números pobres en la eliminatoria: participó en dos juegos y suma 152 minutos.

Para este juego ante México no convocó a Dest, del Barcelona, que suma cuatro juegos eliminatorios y 262 minutos; tampoco a Reyna, que desde la Fecha FIFA pasada no juega con el Dortmund y tiene 94 minutos en dos partidos en el camino a Qatar, y otro ausente es Sargent, que juega en el Norwich City y que con la selección no ha marcado gol en las últimas convocatorias.

La revelación de este equipo y que además se convirtió en el hombre gol, el personaje clave en este equipo tiene un nombre que hasta hace unas semanas era desconocido: Ricardo Pepi. Saltó de las categorías juveniles a la titularidad con el Dallas FC, a tomar la camiseta número nueve de la selección norteamericana. Una carrera ascendente en muy poco tiempo. Este joven de padres mexicanos

