Alexis Vega sobre su lesión con Chivas: "El tema mental me pasó factura"

Alexis Vega, delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, conversó recientemente con Claro Sports a través de MVS Radio, y dio detalles sobre su proceso de recuperación tras enfrentar una lesión en la rodilla, además de su determinación inquebrantable y su perspectiva sobre la Selección Mexicana y el desempeño de los equipos nacionales en la Leagues Cup.

En la entrevista, Vega compartió con optimismo que el proceso de recuperación de la rodilla se encuentra en una etapa exitosa. Después de enfrentar desafíos y dificultades durante su rehabilitación, resaltó la importancia de la perseverancia y el trabajo en equipo como pilares fundamentales para su retorno triunfante al terreno de juego. Señaló que su enfoque está en el cuidado físico y mental, y destacó su compromiso apasionado con el deporte y su deseo de alcanzar el más alto nivel.

"Respecto a mi rodilla, estoy en perfectas condiciones. No tengo ninguna molestia ahorita, he trabajado bastante bien. Cuando regresé a los entrenamientos no estaba al 100% y me dieron algunos minutos los cuales traté de aprovecharlos al máximo. Cuando regresé, estuve trabajando con algunos compañeros en doble sesión para poder tener ritmo de juego. Estoy en la recta final y ya estoy como para terminar un partido y ayudar a mis compañeros", afirmó Vega durante la entrevista.

Además, Alexis Vega hizo énfasis en la importancia de la mentalidad en su proceso de recuperación, en donde destacó cómo los desafíos emocionales y físicos afectaron su confianza. El apoyo constante de su familia y su arraigado amor por el futbol jugaron un papel esencial para superar obstáculos significativos.

"El tema mental fue lo que más me pasó factura. El torneo pasado tuve una cirugía, regresé y me sentí muy bien. En la Liguilla me dan un golpe contra Atlas que me hace jugar con mucho dolor, tener que sacar líquido para poder jugar y estar al 100%. Después voy a la selección donde también tuve que hacer trabajo de rehabilitación en el gimnasio", comentó Vega.

Vega compartió su visión sobre la Selección Mexicana, resaltó la importancia de mantenerse en óptimas condiciones para representar a su país. Haciendo alusión a su experiencia con las cargas de la Selección, enfatizó la necesidad de cuidar su cuerpo y mente para asegurar un rendimiento óptimo en cada partido.

"Las cargas en la selección son muy pesadas y se me volvió a inflamar la rodilla y no podía competir junto a mis compañeros y tuve que salir de la concentración. Esas cosas mentalmente te dan para abajo, pero siempre tuve el apoyo de mi familia y nunca perdí el amor al futbol. Ahora que me encuentro sano quiero dar mi mejor versión y revertir las críticas", señaló el delantero.

