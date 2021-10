WCB Cares del CMB festejó 15 años apoyando a los niños enfermos y de escasos recursos

Campeones y excampeones mundiales cambian los guantes de boxeo por la capa y el antifaz para darle alegría a niños enfermos y de escasos recursos en hospitales, orfanatos, escuelas y gimnasios. A través del programa del Consejo Mundial de Boxeo WBC Cares “Grandes campeones apoyando a pequeños campeones”, que este lunes cumplió 15 años, las leyendas del boxeo comparten sus experiencias, anécdotas y conviven con los infantes dándoles mensajes de esperanza, inspiración y resiliencia.

“Me siento contenta y con sentimientos encontrados porque no todo es felicidad, el llevar alegría, también uno se deprime y ve situaciones difíciles, pero también la motivación que tenemos que darle a los niños, que sigan adelante con su vida porque pueden hacer michas cosas, tratarlos de motivar y darles un consejo y más que nada to aprendo más de ellos de cómo veo que están luchando por su vida, por sentir bien y uno se queja por cualquier situación y, gracias a Dios, tenemos salud para poder transmitirle algo a los niños. Tratamos de ayudar, no nada más aquí con el Consejo Mundial de Boxeo, también nosotros tenemos una empresa en la que apoyamos mucha gente y tratamos de darle también alegrías”,declaró Ana María 'la Guerrera' Torres, quien se disfrazó de Capitán América para celebrar el aniversario del programa.

“El Capitán América porque es como el líder de los Superhéroes, me gusta mucho y además a muchos niños les encanta, entonces es como la súper fuerza, el escudo emblemático y me gusta mucho este personaje”, agregó.

HÉROES DEL RING El @wbccares celebra 15 años de promover los principios del boxeo, la diversidad, el juego limpio y la dedicación. Incluye visitas a hospitales, escuelas, gimnasios, orfanatos, centros de rehabilitación, de readaptación y reclusorios.@record_mexico pic.twitter.com/C334S0BLSi — Jocelin Flores (@Jocelinflores) October 4, 2021

El Presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, Jill Diamond, presidenta de WBC Cares, y Christiane Manzur, directora de WBC Cares México, presidieron la celebración de los tres lustros del programa a la que asistieron los exmonarcas del orbe José “Pipino” Cuevas, Isaac “Tortas” Bustos, la “Guerrera” Torres, Zulina “Loba” Muñoz, Irma “Torbellino” García, así como Jessica “Magnífica” González, campeona mundial interina Gallo del organismo verde y oro, quienes se caracterizaron como lo hacen para convivir con los niños.

“Siempre me ha gustado esto, entonces mi hija trae su circo y cuando puedo me voy al circo a trabajar, mi esposa también es de circo, entonces siempre ma ha gustado vestirme de payaso y llevarle alegría a todos los niños. Es un gran organismo y es orgullo poder participar en las diferentes actividades para ayudar a los niños”, expuso Cuevas.

Como parte de las actividades, los púgiles llevan juguetes a los niños, les dan autógrafos, se sacan fotografías y les transmiten que con trabajo, perseverancia, sacrificio y fe pueden salir adelante.

“Para mí es muy motivante que el CMB me tome en cuenta para este tipo de acciones, el poder llevar una sonrisa a la gente que está en situaciones vulnerables eso muy padre. En esos momentos te olvidas que res campeona del mundo, te olvidas de todo y lo que más te importa es hacer que pase un rato agradable.

“La Mujer Maravilla surgió en un pesaje, subí asnillo a pesarme y de ahí cuando me invitaron me hicieron esa acotación que si podía ir así y vi que le llama mucho la atención a los chiquitines y me encanta. Ahorita me voy a ir así a mii casa porque le quiero dar la sorpresa a mi bebé que tiene 3 años y nunca me ha visto así”, mencionó “Zulina” Muñoz.

Como parte de la celebración se presentó a la mascota del WBC Cares, “Chicanito”, un canguro en honor a Genaro “Chicanito” Hernández (q.e.p.d), quien junto con Érik “Terrible” Morales hicieron la primera visita del programa en el Children’s Hospital de Los Ángeles. La experiencia marcó Hernández, quien días después regresó por su cuenta para regalar Nintendos a los niños.

“El ‘Chicanito’ me impulsó a que ayudáramos a los niños, que les hiciéramos pasar un rato más alegre. ‘Chicanito’ fue un gran campeón, un peleador que enfrentó a los mejores de su división y no pudo de ser de otra manera mejor que acompañado de él para que me ayudara a hacer la tarea que teníamos que hacer ese día, le hicimos pasar un buen momento a los niños.

“Salí muy conmovido, muy triste y escuchar esas historias de las niños, desafortunadamente les quedaban muy pocos días de vida y es una muy bonita labor”, recordó “Terrible” Morales, primer mexicano en coronarse campeón mundial en cuatro divisiones.

