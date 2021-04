Vaquero Navarrete sobre su pelea con Pitufo Díaz: 'Será una excelente guerra'

El púgil mexicano Emanuel Navarrete saldrá a buscar una guerra ante el puertorriqueño Christopher Díaz en la primera defensa de su corona Pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Voy a ir a defender lo que me ha costado tantísimo y creo que lejos del plan que lleve ‘Pitufo’ va a ser una excelente guerra porque así lo voy a buscar. Esperen una excelente pelea de Emmanuel Navarrete contra ‘Pitufo’ Díaz”, declaró Navarrete en conferencia virtual de Top Rank.

“Me gusta el choque, me gusta fajarme, soy un peleador que realmente anhela pelear de frente y no estar corriendo en la pelea, me gusta plantarme y estar golpeando a mi rival. Siento que es más interesante y nos beneficia a ambos porque generamos una expectativa bastante alta de buena pelea”, enfatizó.

Para que este sábado puedan protagonizar en la Silver Spurts Arena, de Kissimmee, Florida, una edición más de las grandes batallas en la historia entre mexicanos y boricuas, aseguró el 'Vaquero' Navarrete (32-1, 27 KO`s), Díaz (26-2, 16 KO’s) deberá evitar desplazarse todo el tiempo en el cuadrilátero y si se faja, el tricolor aprovechará su alcance para terminar la pelea antes de los 12 asaltos.

“Literalmente los peleadores no me lastiman tan fácil, precisamente por el alcance, porque no los dejo entrar y en cuanto lo hacen, entran a mi terreno donde soy el fajador, mi pegada es bastante sólida y, aunque parece que no, lastimo mucho a los peleadores.

“En cuanto ‘Pitufo’ quiera entrar a mi guardia pues va a ser donde va a empezar la verdadera pelea porque sabemos que soy un peleador de choque y, si bien sé que él también lo es y que le gusta fajarse, es donde va a ser la candelilla pura en la pelea”, mencionó Navarrete, quien en octubre pasado se consagró campeón mundial en dos divisiones al quitarle el invicto por decisión unánime al estadounidense Rubén Villa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: 'PITUFO' DÍAZ PREVIO A COMBATE CONTRA NAVARRETE: 'LLEGÓ MI MOMENTO DE SER CAMPEÓN'