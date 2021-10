Vaquero Navarrete: 'Joet González estará motivado, pelearemos cerca de donde reside'

El peleador mexicano Emanuel Navarrete espera una dura batalla en la segunda defensa de su título Pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Joet González.

“Vaquero” Navarrete (34-1, 29 KO’s) defenderá su corona este viernes en el Pechanga Arena de San Diego ante González (24-1, 14 KO’s), quien buscará por segunda ocasión consagrarse monarca del orbe.

“Creo que va a ser una difícil pelea, estamos peleando cerca de donde él reside, eso lo va a motivar mucho, a parte viene por su segunda oportunidad para conseguir el título mundial, eso le suma más importancia y para él más motivación, eso es parte fundamental para él y esperemos que sea una excelente pelea. Joet es un peleador fuerte, siempre se caracteriza por ir hacia adelante, ir tras el rival y eso siempre es complicado para cualquier peleador”, declaró el tricolor en conferencia virtual.

“(Quiero) Agradecerles mucho que siempre me han apoyado en todo momento de mi carrera, en la parte que he hecho aquí en EU, me siento contento que la gente haya respondido bastante bien y espero que en esta pelea no me abandonen, que se acerquen a apoyarme. Sin duda alguna será una excelente pelea, me voy a brindar al 100 por ciento, vengo preparado para todo eso”, aseguró.

En octubre de 2020, Navarrete se convirtió en campeón mundial en dos divisiones tras conquistar el cetro Pluma OMB que estaba vacante ante el estadounidense Rubén Villa (18-1, 5 KO's), a quien le quitó el invicto por decisión unánime. Y en abril pasado hizo la primera defensa exitosa de su fajín al noquear en el round 12 a Christopher “Pitufo” Díaz.

“Me siento bastante fuerte, creo que han habido bastantes cambios en mi cuerpo, físicamente me siento estupendo y creo que la división me ha sentado bastante bien“, declaró

Navarrete, quien enfatizó que en este momento no tiene interés de subir de división.

En el combate co-estelar, el local Giovani Santillán (27-0, 15 KOs) enfrentará en una batalla de peso Welter a 10 asaltos a Angel Ruiz (17-1, 12 KOs).

