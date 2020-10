Teófimo López venció a Lomachenko y se consagró campeón indiscutible de peso Ligero

¡Muera el rey, viva el rey! Vasyl Lomachenko defendió su reinado hasta el octavo round, estrategia que no fue suficiente para derrotar a Teófimo López quien en una controversial decisión le arrebató sus coronas.

López (16-0, 12 KO's), nacido en EU y con raíces hondureñas, llegó decidido a sumar a su título mundial Ligero FIB, los cetros AMB, OMB y el franquicia CMB. Y lo consiguió.

Desde el inicio de la pelea buscó a Lomachenko (14-2, 10 KO's), quien se mostró más estratégico durante la mitad de la pelea y, a pesar de que dominó a partir del octavo asalto, los jueces determinaron que perdió la pelea por decisión unánime con tarjetas de 116-112, 119-109, 117-111.

"No sabía qué venía, tenía que cavar muy profundo, no me importaban tanto las tarjetas, tenía que ir por todo. Cada vez que me daba uno, respondía con otro golpe. Tenía que encontrar una manera de ganarle", declaró Lopez después de consagrarse como el mejor peleador en las 135 libras.

Se enfrentaron dos campeones en #LomachenkoLopez por #CombateSPACE, pero sólo uno se quedó con todos los cinturones ¿Sus tarjetas fueron como alguno de los jueces? pic.twitter.com/dJ0qfpOLAQ — Space (@canalspace) October 18, 2020

Ahora Teófimo irá en busca de Devin Haney, campeón regular del CMB, para tener todas la coronas y entonces emigrar a otra división para seguir haciendo historia.

"Me voy a mover a las 140 libras, quiero ir por Devin Haney. Es hora de que una nueva generación tome el control. Estamos listos en esta generación para salir y tomar el control de este mundo", enfatizó.

