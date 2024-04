'Si Canelo elige rivales, te elegiría a ti, no a Munguía': Ilia Topuria

La novela entre Saúl Álvarez y David Benavidez llegó hasta los oídos del campeón de la UFC, Ilia Topuria, quién aseguró que Canelo ya no necesita mostrarle nada a nadie.

"Eso la gente lo va a criticar siempre, el chaval (Canelo) ha peleado con los mejores del mundo en todo momento y siempre salen, siempre viene la cantaleta. David Benavidez es un crack también, pero he empezado a escuchar hablar de él hace muy poquito, no hace mucho que se escucha hablar de él", mencionó.

Asimismo, Ilia aseguró que Canelo se ha ganado el derecho de pelear con quién se sienta motivado, pues ha enfrentado a los mejores del mundo.

"Cada vez que uno nuevo va surgiendo: 'Ah es que no has peleado tal, ah es que no has peleado con este', si he peleado con todos, ya tengo 40 años, déjame que pelee con el que yo me sienta motivado, yo en su lugar haría lo mismo".

El español recalcó que alguien como Canelo no escoge a sus rivales, para muestra, su próxima pelea con David Benavidez.

"No es escoger peleas, cómo vas a decir: ' Va a pelear con Munguia' ¿Cómo puedes decir de que está escogiendo su pelea? ¿Qué persona del mundo pudiendo escoger su pelea va a pelear con Munguia? Mucho merito para ambos, son unas máquinas ¿Cómo que está escogiendo peleas? Si el de verdad estuviera eligiendo sus peleas a Jaime no lo elegiría, te elegiría a ti, a tu compañero. Elegir peleas y peleas con Golovkin, por favor", mencionó 'El Matador'.

Por último, Ilia retó a todo aquel que habla de 'Canelo' a hacer la mitad o solo un poquito de lo que él ha logrado.

"Hacer lo que el hizo hasta los 18, 19 y luego comentar, pero antes de eso ¿Qué? ¿Quien nos dice que tiene que hacer más?", finalizó.

