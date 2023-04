Luego de propinarle un knock out a Ryan García el sábado por la noche, Gervonta Davis decidió no respetar la apuesta que tenía con el boxeador de California y decidió no tocar ni un solo dólar de la bolsa destinada para el perdedor.

Así lo confirmó él mismo luego de la pelea, ya que al ser preguntado sobre si tomaría el dinero de García, Gervonta fue contundente: “No, puede quedarse con el dinero, puede tomar el dinero; puede llevárselo”.

Al parecer, la bolsa que se llevó el pugilista de Baltimore fue de 10 millones de dólares, ya contando el bono por el Pago Por Evento. Ryan García, según estimaciones, se hab´ria llevado cinco millones de dólares.

Que buen angulo del primer derrivo de Gervonta Davis a Ryan Garcia. pic.twitter.com/s4hSx9ReLm — Carlos Lamb (@CarlosLamb_) April 23, 2023

Luego de diversos insultos e intercambio de fuertes declaraciones, Gervonta Davis noqueó a Ryan García en el séptimo round tras un duro gancho al hígado. La pelea estuvo condicionada por la caída de García en el segundo round, tras el primer impacto conectado por ‘Tank’.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RYAN GARCÍA DIJO TENER UN INFILTRADO EN SU EQUIPO QUE LE DIO INFORMACIÓN A GERVONTA DAVIS