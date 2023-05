Rigoberto Álvarez admite que él y Canelo no se permiten hacer comparaciones con Julio César Chávez, pues lo admiran y respetan demasiado.

'El Español', como es apodado sobre el enlonado, fue el pionero de su familia dentro del deporte de los puños y todo por inspiración del 'Gran Campeón'.

"Yo me inspiré en Julio César Chávez", afirmó el mayor de los Álvarez. "Yo creo que era la figura en ese momento, que yo lo veía y sentía..., pues eres un niño y sientes que quieres ser esa persona, entonces yo lo veía y lo veía como un héroe a J. C. Chávez, y eso fue lo que me inspiró", añadió.

En una familia humilde dedicada a la venta de paletas de hielo, negocio de su papá en el que cada uno de los Álvarez Barragán trabajó, 'Rigo' decidió irse por otro lado, pues afirma que a él no le gustaba.

"En mi familia no hubo nadie más, no hubo tíos, no hubo primos, no hubo nadie, yo creo que esa fue la gran figura que a mí me inspiró y fue Chávez, y pues yo quería ser peleador, yo decía: 'yo quiero ser como él', y ojalá hubiera sido como él, el gran peleador", recordó el ex boxeador y ahora entrenador, "todavía lo super admiro", recalcó.

Rigoberto Álvarez, hermano de Saúl Álvarez, asegura que el Canelo nació para el boxeohttps://t.co/M11oxNsFSX — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 1, 2023

En cuanto a las comparaciones que todo el mundo busca hacer entre Saúl Álvarez y su ídolo de la infancia, el 'César del Boxeo', el primogénito de los Álvarez aseguró que ni él, ni a su hermano se atreverían a hacer, pues lo ven con muchísima admiración.

"Fíjate que lo respetamos tanto, yo creo que J. C. Inspiró a tanto joven en su momento, que yo creo que ni él (Canelo) se ha comparado con él (Chávez), al contrario, él lo admira muchísimo, lo ve con muchísima admiración", recalcó 'El Español'. "De ninguna manera, nosotros no nos animamos a hacer esa comparación porque.. nooo, para nada, porque él fue mi ídolo siempre y le respetamos como no tienes idea", finalizó.

