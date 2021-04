'Pitufo' Díaz previo a combate contra Navarrete: 'Llegó mi momento de ser Campeón'

Después de un intento fallido, Christopher Díaz buscará coronarse campeón mundial este sábado cuando enfrente al mexicano Emanuel Navarrete, a quien buscará arrebatarle el fajín Pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Gracias a Dios tengo el apoyo de mi gente, de Puerto Rico, muchos campeones me están apoyando, ven el potencial que tengo era ganar esta pelea. Ahora está en mí, la noche del 24 poner todas las herramientas que he seguido desarrollando para la pelea y salir ganador esa noche, que es lo más importante.

“Además de estar bien preparado físicamente, estoy más preparado emocional, mental y espiritualmente. Como persona he mejorado un montón, como peleador no se puede describir lo mucho que he mejorado en estos dos años y llegó el momento en que 'Pitufo' se corone campeón mundial”, aseguró el puertorriqueño en conferencia virtual de Top Rank.

En 2018, 'Pitufo' Díaz (26-2, 16 KO's) fue retador por el título vacante Superpluma de la OMB. Sin embargo, no pudo lograr su objetivo al caer por decisión unánime ante el japonés Masayuki Ito.

“Sabemos que es una pelea fuerte, nos preparamos para hacer nuestra pelea y ganar lo más sanamente posible. Haremos nuestra pelea física y mentalmente. Físicamente me siento en otra nivel y nadie más que yo se siente más seguro de que voy a ganar esta pelea.

“Los estilos chocan. Navarrete siempre trae lo mejor de él, muere en la raya y a mí también me gusta morir en la raya, pero esa noche se trata de una pelea diferente, utilizaré todas mis habilidades para hacer lo necesario y salir ganador”, declaró el boricua.

