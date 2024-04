'Pitbull' Cruz confirma que aún tiene "la espinita" sobre una revancha con Gervonta Davis

Isaac 'Pitbull' Cruz, campeón mexicano de peso superligero de la AMB, compartió sus pensamientos sobre una posible revancha contra Gervonta Davis durante una entrevista en Faitelson sin Censura. A pesar de las ganas de revancha, Cruz dejó en claro que no se martirizará por ello y se enfocará en brillar y ser un referente para el boxeo mexicano.

En la entrevista, Cruz mencionó: "Sí, las ganas y la espinita ahí sigue, pero no me voy a martirizar o parar mi carrera, me voy a enfocar en brillar y ser un referente para el boxeo mexicano". Esta declaración refleja su determinación de seguir adelante y no detener su progreso por una sola pelea.

Recordando su victoria sobre Rolly Romero en Las Vegas para conseguir el título superligero de la AMB, Cruz destacó que ha ganado experiencia en estos años y está listo para otro combate si se presenta la oportunidad. "Fue una experiencia que nos dio la pauta para meternos más al gimnasio, en la concentración y sobre eso, pelea a pelea se va adquiriendo experiencia", mencionó Cruz.

En cuanto a las críticas de Ryan García, quien ha rechazado una pelea con él, Cruz mostró indiferencia y determinación. "Me da lo mismo, cuando peleamos habla, cuando le tiramos el reto no quiere, yo me voy a enfocar... con el que sea, que se llegue a buen acuerdo entre empresas y no hay ningún problema", comentó el campeón mexicano.

Sobre su experiencia como campeón mundial a los 25 años, Cruz expresó su gratitud por haber cumplido un sueño. "Sí, desde que se hace el ofrecimiento está por concluir ese sueño, el simple hecho que cuando le dicen que está la oportunidad no la piensas dos veces, le pones más entusiasmo, más ganas, corres 10 o 15 minutos más, das el extra", afirmó Cruz.

Isaac 'Pitbull' Cruz ha demostrado su determinación y enfoque en seguir adelante en su carrera, destacando su deseo de enfrentar cualquier desafío que se presente en el ring y consolidarse como una figura destacada en el boxeo mexicano.

