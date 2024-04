Pantera Nery: "Voy a tener que noquear. En Japón, si no noqueas, te roban"

El pugilista de Tijuana, Luis Nery está por enfrentar una de las peleas más importantes en la historia del boxeo mexicano, cuando se mida ante el japonés Naoya Inoue por el campeonato indiscutido de peso gallo. Sin embargo, el gran reto para 'El Pantera' podría estar fuera del ring.

Este jueves, durante la conferencia de prensa organizada por la promotora Zanfer, el retador fronterizo adelantó que tendrá que buscar la victoria por la vía del cloroformo, o los jueces podrían robarle.

"Para obtener un triunfo en Japón voy a tener que noquear. En Japón, si no noqueas te roban la pelea. Me gustaría hacer una pelea bonita, boxeando, demostrando mi estilo fino, pero creo que esta pelea amerita ser sangriento e ir a noquear", indicó.

Además, Nery advirtió que se siente motivado de ir de visita a ante uno de los mejores libra por libra del mundo.

"Voy de retador, sabemos que mucha gente no da un peso por mí, que creen que me van a noquear en el primer round, pero eso me da mucha fortaleza y me da mucha motivación para ganar, tapar bocas y hacerme campeón indiscutido, porque sé que tengo el talento".

Luis aseguró que su velocidad y fuerza lo ponen por encima de Marlon Tapales, peleador al que 'El Monstruo' le arrebató las fajas que lo convirtieron en indiscutido.

"La diferencia es la pegada, Tapales es un peleador que no tiene una pegada sólida, es un peleador de clase b para mí. Mi estilo, mi rapidez, mi fortaleza va a hacer la diferencia esta pelea", argumentó.

Para finalizar, 'El Pantera' señaló que de conseguir esa victoria, sería un triunfo a la altura de los de 'Canelo'.

"Esa victoria nos posiciona en los cuernos de la luna. Creo que sería una victoria que solamente Saúl Canelo Álvarez ha tenido y claro que sería uno de los logros más grandes, ya que se considera por mucho el peleador número uno libra por libra", concluyó.

