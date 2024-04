‘Pantera’ Nery sin miedo a Naoya Inoue: “Está sobrevalorado, es un peleador normal y corriente”

El pugilista mexicano, Luis ‘Pantera’ Nery, tiene una cita con la gloria el próximo 6 de mayo cuando se enfrenta a Naoya Inoue, quien es el campeón indiscutido supergallo y expondrá sus cinturones ante el mexicano en tierras niponas.

El mexicano se ha mostrado bastante confiado y parece no temer al ‘Monstruo’ japones, pues a pesar de muchos ponen al actual campeón como amplio favorito para llevarse el combate, ‘Pantera’ mencionó que lo ve como un rival más.

“Inoue es un muy buen peleador y esta es la pelea más importante de mi carrera: hay cuatro títulos en juego. Pero he visto sus peleas y creo que está sobrevalorado. Creo que es un peleador normal y corriente, o al menos eso es lo que me parece a mí. Voy allí buscando el nocaut. No voy a ir a Japón buscando una decisión”, declaró Nery par BoxingScene

Luis Nery ya tiene historia peleando en Japón y saliendo victorioso a pesar de salir como ‘underdog’ y mencionó que quisiera repetir la historia del 2017 en donde venció a su rival japones en su casa por la vía del nocaut, pues a pesar de estar listo para los 12 asaltos, quiere acabar el combate lo más pronto posible.

“Tengo el estilo típico mexicano. Me gusta presentarme. Me gusta lanzar golpes. Estoy preparado para aguantar 12 rounds. Pero espero que no llegue a los 12 rounds. Quiero que termine temprano. Verán a un Nery condicionado, más fuerte, más rápido e inteligente que golpea fuerte. No tengo idea de qué golpe, qué round, pero la pelea definitivamente terminará en un nocaut. O lo noqueo o él me noquea a mí”, concluyó ‘Pantera’ Nery