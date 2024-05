Padre de Tyson Fury sobre el cabezazo a miembro del equipo de Usyk: 'Era un tipo irrespetuoso'

Luego de dar un cabezazo y abrirse la frente, John, padre de Tyson Fury pidió disculpas y aseguró que todo se trató de un momento de mucha tensión, y que, si agredió al miembro del equipo de Oleksandr Usyk, fue porque era un tipo muy irrespetuoso.

La semana de pelea entre Tyson Fury y Oleksandr Usyk comenzó bastante picante con miembros del equipo de ambos boxeadores agrediéndose verbal y físicamente. Y es que, mientras estos se cruzaban apoyando a sus pugilistas, el padre de Tyson, John Fury, arremetió con un cabezazo a un joven que simplemente gritaba 'Usyk'.

"Sinceras disculpas a todos los involucrados. Así es como somos. Las emociones y las tensiones están a flor de piel. Era un tipo muy irrespetuoso", aseguró el padre del campeón de peso pesa del Consejo Mundial de Boxeo para Seconds Out Boxing.

John aseguró que el joven, miembro del equipo del boxeador ruso estaba faltándole al respeto a su hijo, aunque en el video realmente se muestra que solo iba apoyando de Oleksandr.

"Si te acercas al espacio de un luchador, conseguirás algo. Lo que me importa es el respeto a mi hijo y él no estaba demostrando nada de eso. Mencionó a mi hijo y eso fue todo, así que debía tenerlo", explicó.

Fury padre terminó con una abertura en la frente, la cual provocó un gran sangrado alarmador. Pese a esto, John admitió que no le molesta y que es algo que suele ocurrirle.

"No me molesta [sangrar], es para lo que vivimos, estamos luchando contra la gente. Eso es algo que me ocurre habitualmente", finalizó.

