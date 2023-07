Óscar Valdez quiere forjar una rivalidad de época con Emanuel Navarrete

Han sido grandes batallas las que hemos visto entre pugilistas mexicanos, las más recordadas son las de Erick Morales contra Marco Barrera y Rafael Márquez vs Israel Vázquez, debido a su impacto y que fueron en este siglo. Ahora, Óscar Valdez tiene la pluma para escribir su propia historia y forjar otra rivalidad de época con Emanuel “Vaquero” Navarrete el siguiente 12 de agosto en Arizona por el título superpluma de la OMB.

“Me siento bendecido de tener otra oportunidad por el título mundial e ir contra un boxeador tan bueno como lo es “Vaquero” Navarrete. Uno de mis grandes sueños es tener un gran combate como lo tuvo Erick Morales y Marco Antonio Barrera, una guerra donde la gente se va con un buen sabor de boca, esta es la oportunidad para que eso pase”, dijo Valdez en conferencia de prensa desde Lake Tahoe, campamento donde se prepara para su pelea.

Óscar argumentó que le gustaría fomentar una rivalidad histórica, en donde el público disfrute de dos peleadores que dejarán todo en el ring, sin embargo, a diferencia de otros boxeadores aztecas, hasta el momento no se ha visto un odio entre Vazquez y Navarrete, al contrario, sólo existe respeto.

“Es diferente el estilo, Erick y Barrera se tenían mucho odio personal, en este caso no es así, “Vaquero” Navarrete es un caballero arriba y abajo del ring y no hay porqué insultarnos o provocarnos en ese nivel. Esta pelea se vende sola… La gente que conoce a “Vaquero” sabe que es un boxeador que no se rinde, que siempre va para adelante y que deja el corazón arriba”, señaló.

El de Nogales, Sonora, aún no se atreve a confirmar si su batalla terminará en trilogía o más episodios, pues primero tendrá que pisar el ring en Glendale, Arizona, el 12 de agosto por el Campeonato Superpluma de la OMB.

“No hablo de trilogía, porque primero tenemos que pelear esta, para una trilogía ocuparía una pareja de baile y puede llegar a pasar, pero lo sabremos hasta el 12 de agosto si hay una revancha”, agregó.

