Oleksandr Usyk: Retuvo los títulos mundiales de los pesados tras vencer a Anthony Joshua

El ucraniano Oleksandr Usyk retuvo sus títulos mundiales de los pesados, al imponerse el sábado por decisión dividida sobre Anthony Joshua, tras una revancha en Arabia Saudí que resultó más apretada que la contienda del año anterior.

Los dos contrincantes portaron la bandera de Ucrania, azul y amarilla, en los momentos en que se leyeron las anotaciones de los jueces en la arena de la Ciudad Deportiva Rey Abdalá, cerca de Yeda.

Cuando se declaró ganador a Usyk, el ucraniano se ocultó el rostro detrás de la bandera. El boxeador de 35 años, conservó sus cinturones de la Asociación Mundial, Organización Mundial y Federación Internacional de Boxeo (AMB, OMB y FIB), seis meses después de servir en el ejército de Ucrania como parte de la defensa de ese país contra la invasión rusa.

Alentado por un mensaje del presidente ucraniano antes de la pelea, Usyk quería dar al menos un motivo de alegría a un país devastado por la guerra en una función de boxeo que fue transmitida gratis por la TV en su nación.

Y para obtener el triunfo, Usyk tuvo que capotear un ataque sostenido al cuerpo por parte de un Joshua mejorado.

EXTIENDE EL REINADO Luego de 12 asaltos, Oleksandr Usyk vuelve a derrotan al pugilista británico Anthony Joshua por decisión dividida. pic.twitter.com/RkQx46er0F — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 20, 2022

Los dos boxeadores estaban exhaustos al sonar la campana final. Usyk cayó a la lona y miró al cielo. Joshua se le unió poco después, lo abrazó y le dijo algo sobre el sufrimiento de la gente en Ucrania.

En un discurso cargado de palabras soeces sobre el cuadrilátero, Joshua elogió a Usyk por pelear tan bien en circunstancias sumamente complicadas.

El ucraniano se apoderó también del cinturón de Ring Magazine con el triunfo. Le falta sólo un cetro, el del Consejo Mundial de Boxeo, que fue dejado vacante este año por Tyson Fury, quien dice que se ha retirado.

A una pregunta sobre Fury, Usyk señaló: “Estoy seguro de que no se ha retirado aún. Estoy seguro de que Tyson Fury quiere enfrentarme. Si yo no voy a pelear contra él no pelearé contra nadie”.

Dos jueces dieron la victoria a Usyk, uno por 115-113 y otro por 116-112. El tercero vio como ganador a Joshua, por 115-113.

El británico, dos veces campeón de los pesados, sufrió su tercera derrota en 27 combates. Su carrera parece en una encrucijada Y lo que haga Usyk de ahora en adelante parece depender de Fury.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARCO BARRERA CONFESÓ QUE EL CONSEJO MUNDIAL DE BOXEO LO ‘BLOQUEÓ’ POR DOS AÑOS