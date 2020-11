Mike Tyson confesó cómo burló controles antidopaje: 'Utilizaba orina de mi esposa y de mi hijo'

Mike Tyson volverá a subirse al ring el próximo 28 de noviembre en una pelea a beneficio ante Roy Jones Jr. y previo al combate, el Iron Mike, en su gira de medios ha desempolvado algunos recuerdos de su trayectoria como profesional.

Entre otras anécdotas, Tyson reveló lo que hacía para evitar dar positivo en sus controles antidopaje en sus peleas como profesional.

"A veces utilizaba orina de mi esposa, y también la de mi hijo. Mi mujer me decía: 'espero no estar embarazada...'. Y yo le respondía: 'No volveré a utilizarte, no lo volveré a hacer...'", refirió el expugilista de 54 años para el Daily Star.

El excampeón de Pesos Pesados también refirió que utilizó un pene de plástico al que llamaba 'Wizzinator', mismo que había llenado previamente con orina limpia, con la que llenaba los tubos que debía entregar a los agentes antidopaje.

Sin embargo, esto no evitó que en 2000, por sus problemas con la marihuana y cocaína, diera positivo por la primera sustancia tras su reyerta con Andrew Golota, por lo que tuvo que pagar una multa de 200 mil dólares.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: MIKE TYSON DIO BRUTAL DERECHAZO A SU ENTRENADOR DURANTE PRÁCTICA