Mayweather Jr.: 'Santa Cruz vs Davis será una batalla entre dos jóvenes y hambrientos leones'

La batalla entre el mexicano Leo Santa Cruz y el estadounidense Gervonta Davis será una contienda entre dos leones jóvenes y hambrientos, aseguró Floyd Mayweather Jr.

'El Terremoto' Santa Cruz (37-1-1, 19 KO's), campeón mundial en cuatro divisiones; y el 'Tanque' Davis (23-0, 22 KO's), triple monarca del orbe, disputarán los cetros Pluma y Superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) el 31 de octubre en el Alamodome en San Antonio, Texas, presentado por Premier Boxing Champions (PBC) y que será la primera pelea con público en Estados Unidos, con 11 mil asistentes.

"Esta será una contienda entre dos leones jóvenes y hambrientos. 'Tanque' estoy orgulloso de lo que has logrado en tan poco tiempo. Leo, también debo elogiarte ya que has logrado cosas muy importantes en este deporte. Estoy muy contento de que podremos celebrar esta pelea en el Alamodome para contar con la afición. Esta pelea necesita aficionados", declaró 'Money' (50-0, 27 KO's), presidente de Mayweather Promotions, en conferencia virtual.

"Yo creo en el 'Tanque'. He creído en él desde que era un niño. Sigue siendo un chico para mí, pero ahora ya es un hombre joven. Le dije que todo sucedería rápidamente y que cuando eso ocurriera debería estar listo", enfatizó.

Santa Cruz aseguró que está en la mejor forma para disputar la pelea más dura de su trayectoria. "Estoy determinado a vencer al 'Tanque' para poder decir que derroté a uno de los mejores peleadores del mundo. Quiero proveer una gran noche para los fans. Esta es una gran oportunidad para convertirme en una superestrella tanto para el Tanque como para mí", aseguró el púgil de 32 años de edad.

"Creo que el ganador de esta pelea será uno de los 10 mejores boxeadores del mundo libra por libra. Nadie quería pelear contra Davis y yo elegí enfrentarme a él. Si lo derroto, sabré que todos deberán considerarme uno de los mejores boxeadores del mundo", enfatizó el oriundo de Huetamo, Michoacán.

Mientras que Davis, de 25 años, confía en los consejos que ha recibido de Mayweather para mantener el invicto en el ring. "Floyd me ha estado aconsejando sobre lo que es tener tu primera pelea en un pay-per-view. Cuento con mucha presión en mis hombros y hay que estar a la altura de las circunstancias para poder volver a estar en ese escenario. Cuando dudo o me pasa algo, él me motiva ya que ha pasado por ello anteriormente. Hay cosas que solo Floyd me puede decir con su experiencia", expuso Gervonta.

"Le agradezco a Leo por haberme desafiado. Él se quiere poner a prueba, eso me dice que cuenta con mucho corazón y que quiere enfrentar a los mejores. El ganador de esta contienda debería estar bien arriba en los rankings libra por libra. El ganador se lleva todo el 31 de octubre", agregó.

