Maradona: El día que el astro argentino 'cambió' el futbol por el boxeo

Una década después del nacimiento de la "Mano de Dios", el ídolo del futbol mundial Diego Armando Maradona cambió el balón y la cancha de futbol para subir al ring.

El astro argentino se colocó la careta, el protector bucal y ajustó los guantes para mostrar sus habilidades en el deporte de los puños en una exhibición con su amigo y compatriota Santos Benigno Laciar, quien se consagró campeón mundial Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Dos años antes, como parte de su preparación para la Copa Mundial de Estados Unidos 94, "El Pelusa" se subió al cuadrilátero con Miguel Angel Campanino (93-5-4, 34 KO's).

Portando unos calzoncillos amarillos con detalles azules, "Pelusa" disputó la pelea de exhibición el 3 de abril de 1996 en el club General Paz Juniors, en Córdoba, Argentina, ante "Falucho" Laciar (79-10-11, 31 KO's), quien celebraba 15 años de haberse consagrado monarca mundial AMB tras noquear en el séptimo asalto al sudafricano Peter Mathebula, en Soweto, Sudáfrica.

El 10 del Boca Juniors, detuvo la báscula en 75.300 kilogramos, mientras que Laciar marcó 61.450 kg.

"Todas las peleas de los argentinos, las vi casi todas. Si no, me las hacia grabar y me las mandaban a Italia… el boxeo me gustó desde toda la vida", declaró el legendario futbolista en la conferencia de prensa previa a la pelea.

Ya en el ring, Maradona brindó un gran espectáculo en la pelea de exhibición de 3 rounds donde hizo de todo, conectó combinaciones de golpes a su rival y le propinó unos golpes al comediante Miguel del Sel, quien fungió como referi.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARADONA: ESTADIO DEL NAPOLI CAMBIARÁ DE NOMBRE EN HONOR A SU FIGURA HISTÓRICA

Al término de la contienda, Maradona y Laciar se fundieron en un grande abrazo y, fiel a su estilo, selló la velada dando un pequeño espectáculo mostrando sus habilidades con el balón que lo convirtieron en leyenda.