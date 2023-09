Manny Pacquiao quiere cumplir su sueño de disputar Juegos Olímpicos y se ve en París 2024

Manny Pacquiao no renuncia a su sueño de participar en unos Juegos Olímpicos. El legendario pugilista filipino, campeón en ocho diferentes categorías, buscará sumar un éxito más en su tan prestigiosa carrera en París 2024.

Abraham “Bambol” Tolentino, presidente del Comité Olímpico de Filipinas, emitió un comunicado anunciando las intenciones del ahora político.

“El grupo del senador Pacquiao se acercó diciendo que nuestro ídolo filipino quiere pelear en París", dijo Tolentino, según Sports Inquirer.

Sin embargo, su deseo no es tan simple de cumplir, pues los boxeadores asiáticos que buscan una plaza para representar a su país en unos Olímpicos deben competir en los Juegos Asiáticos de Hangzhou, sin embargo, el Pacman ya no puede hacerlo al tener 44 años. Manny "no puede clasificarse a través de los Juegos Asiáticos al tener más de 40 años", detalló Abraham.

Pero existe dos alternativas para que Pacquiao logre cumplir ese deseo. La primera opción implica asegurar un lugar a través de uno de los dos torneos de clasificación olímpica que tendrán lugar en el primer y segundo trimestre de 2024. La segunda posibilidad radica bajo la regla de la Universalidad, que ofrece únicamente nueve plazas, cuatro de las cuales son para hombres.

Pacquiao pudiera ser parte de la selección nacional de su país y competir en una división entre los 63.5 o los 71 kilogramos y ser parte de unos Juegos Olímpicos, cita deportiva en la que los profesionales pueden competir en el boxeo desde Río 2016.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ANDY RUIZ PIDE 10 MILLONES DE DÓLARES PARA PELEAR CONTRA DEONTAY WILDER