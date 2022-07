Julio César Chávez sobre pelea de Ryan García: "No veo pend......"

Ryan García se ha convertido en uno de los boxeadores más polémicos en los últimos tiempos, en especial por sus declaraciones contra Saúl 'Canelo' Álvarez. Pero ahora otro grande del boxeo se sumó a la lista de sus detractores.

Julio César Chávez menospreció la victoria por nocaut de Rayan García ante Javier Fortuna del sábado pasado y considera que no está a la altura del boxeo elite en este momento.

"Yo no veo pend...... La verdad es que es muy buen amigo, me cae muy bien. Me habló por teléfono el día de la pelea, pero la verdad no la vi. Yo creo que está jodido (por pensar que títulos de campeón mundial no importan)", sentenció el César del boxeo en entrevista para Fight Hub.

Al finalizar la pelea ante Fortuna, 'King Ry' lanzó un reto directo a Gervonta Davis, quien acumula 25 KO en 27 victorias, motivo por el cuál Chávez no le ve oportunidad de ganar a García en un eventual combate.

"Si pelea contra Gervonta Davis le va a ir mal, es un peleadorazo y yo creo que va a noquear a Ryan García”, finalizó.

