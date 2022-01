Julio César Chávez Jr. reveló que tiene Covid-19: 'Tengo todos los síntomas'

El gremio deportivo se ha visto 'perjudicado' por los diversos contagios de Covid-19. En esta ocasión, Julio César Chávez Jr. reveló que salió positivo a Coronavirus.

Fue el propio pugilista quien dio a conocer la noticia mediante un video en el cual informaba que, tras dos pruebas negativas, la tercera que se realizó arrojó que estaba contagiado.

También expresó su descontento ya que había permanecido 'invicto' desde que comenzó la pandemia.

"Me dio Covid-19, salí positivo. Ayer y antier me dio negativo, tengo todos los síntomas. El Covid me la pel...", mencionó.

El mexicano dejó ver que no está cumpliendo con las medidas sanitarias correspondientes recomendadas por los expertos; en una de las historias publicadas en Instagram se puede observar que no está en aislamiento.

Por otra parte, Julio César Chávez Jr. aprovechó el momento para revelar que su expareja, Frida, no lo deja hablar con sus hijos.

"Ella no me ha hablado, no me contesta, le dice a mis hijos que no contesten la tablet", señaló.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JAIME MUNGUÍA, GALLO ESTRADA Y CARLOS CUADRAS PROTAGONIZARÁN PRIMER TRIMESTRE DE 2022