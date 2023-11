Julio Cesar Chávez Jr.: ¿Qué pasa actualmente con el hijo de la leyenda?

¿Qué pasa actualmente con Julio Cesar Chávez Jr.? A través de una cuenta de YouTube y de TikTok llamada "JuliocesarChaverJr1", el hijo de la leyenda está desahogándose con videos cortos en donde le platica a sus seguidores lo que está viviendo en la actualidad.

En sus 'shorts', Chávez Jr. ha revelado cosas como que está volviendo a entrenar, hasta que alguien más es quien lo está medicando, inclusive un día que estaba en mal estado, indicó que le dieron una medicina equivocada.

En los videos que subió la semana pasada, el Junior se muestra con la cara adormecida y aseguró que tenía que irse a descansar porque el medicamento que le dieron no era el correcto, por lo que él mismo acudiría al doctor

"Tengo que descansar, me siento muy cansado. Tengo que ir otra vez al doctor, porque la medicina que me trajeron, pues parece que no es la medicina correcta", apuntó, para después comentar que realmente no sabía quién lo estaba medicando. "¿Y quién me manda esta medicina?, pues quién sabe quién, pero dios es muy grande".

Fueron pasando los días y el excampeón mundial se le fue mostrando cada vez en mejor estado, inclusive ya retomó el entrenamiento, indicando que cada vez se siente mejor para realizar sombra y saltar la cuerda.

