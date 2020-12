Julio César Chávez Jr.: Pidió que se cese el 'bullying' en su contra

Antes de terminar 2020, Julio César Chávez Jr. venció al ecuatoriano Jeyson Minda por nocaut en cuatro rounds en combate llevado a cabo en Culiacán, Sinaloa.

Sin embargo, a pesar de la victoria, El Hijo de la Leyenda no ha dejado de ser blanco de críticos por cómo ha llevado su carrera, algo que pidió cesara.

"¡Siguen con el bullying a mi persona! Quien sea se puede dar cuenta de la diferencia de hace dos años al día de mí última pelea creo que todos pueden verlo. Se me hace una falta de respeto para mis hijas y hijos que se murmuren cosas solamente porque boxeo de manera independiente", mencionó el Junior en su cuenta de instagram, en publicación que después borró.

Chávez Carrasco, aseguró que esta situación también afecta a su familia.

"¡Dicen que me faltó, que si los tacones, que las pendejadas! ¿Tenía razón en seguir o no con el Instagram? ¿Quién estaba bien? Desgraciadamente para muchos me quieren ustedes porque soy así", sentenció.

