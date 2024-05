Julio César Chávez criticó a ‘Vaquero’ Navarrete por su derrota ante el ucraniano Denys Berinchyk

Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete (38-2-1, 31 KO's) no sólo falló en su objetivo de ganar el cinturón vacante de Peso Ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), al perder por decisión dividida ante el ucraniano Denys Berinchyk (19-0, 9KO's), también fue duramente criticado por la leyenda Julio César Chávez, quien aseguró que fue la peor pelea que le ha visto al púgil sinaloense.

Luego de que a lo largo de su carrera ya fue campeón mundial en Peso Supergallo, Pluma y Superpluma, el ‘Vaquero’ hacía su debut en la categoría de las 135 libras, peleando por el título vacante de la OMB frente a Berinchyk, quien finalmente para los jueces se llevó la victoria por decisión dividida con tarjetas de 115-113, 112-116 y 116-112.

Este resultado generó molestia en el César del Boxeo, quien durante su participación en la transmisión que hizo TV Azteca de al pelea, señaló que Navarrete hizo una muy mala estrategia de combate, pues no golpeó al cuerpo de su rival en la mayoría de los 12 rounds.

"La peor pelea que le he visto al ‘Vaquero’. Muy mala, sinceramente. Golpea al cuerpo, que la cabeza cae sola. Mi querido ‘Vaquero’, esta noche no golpeaste nada”, comentó el Gran Campeón Mexicano.

‘Vaquero’ Navarrete acepta que le falta mejorar mucho

Por su parte el ‘Vaquero’ Navarre reconoció que enfrentar a Denys Berinchyk representaba un desafío, sobre todo por ser una pelea en una categoría que no domina.

"Era una prueba de fuego. Sabía que iba a ser difícil y lo fue. Es un gran peleador y me hizo batallar bastante. Me falta mejorar mucho, pero no estoy triste porque fue una prueba para mí en esta división", concluyó el boxeador mexicano de 29 años.



TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VAQUERO NAVARRETE PIERDE PELEA POR EL TÍTULO MUNDIAL LIGERO DE LA OMB ANTE DENYS BERINCHYK