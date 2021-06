Julio César Chávez a Macho Camacho Jr.: 'Le voy a dar la golpiza de su vida'

Julio César Chávez se prepara para enfrentar a Héctor Camacho Jr. el próximo 19 de junio en una pelea de exhibición, pero lo que ha quedado claro es que será un combate sencillo para ninguno de los dos.

El César del Boxeo respondió a las amenazas del Macho Camacho Jr., quien dijo que no tendría piedad de la leyenda, y aseguró que se llevará una gran sopresa porque le dará la paliza de su vida.

“Él dice que me va chocar, que me va noquear, pero pues las palabras se las lleva el viento, yo le voy a dar la golpiza de su vida y se va a llevar una gran sorpresa el 19 de junio”, declaró Chávez para As.

El Gran Campeón toma con seriedad la pelea y se prepara entrenando a gran altura para estar listo para el momento de volver a subir al ring, pero comentó que será su último combate de exhibición.

“Ha sido un poco complicado, un poco estresante, porque la altura de aquí es superior a todas a las que hemos ido, incluso que la del Otomí; sobre todo a mí me ha costado mucho trabajo.

“Lo estoy haciendo como si fuera una pelea profesional, porque es mi última exhibición y va a haber público. Aparte, lógicamente el hijo del ‘Macho’ Camacho va a querer lucirse. Tú sabes que es una exhibición, pero a la hora del combate, va a ser como una pelea formal”, aseguró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAURICIO SULAIMAN: 'INCURSIÓN DE INFLUENCERS EN EL BOXEO NO SE PUEDE CONTROLAR'