Jermall Charlo revela que está peleado con su hermano Jermell

Jermell Charlo, quien se prepara para enfrentar a Canelo Álvarez en una de las peleas más cruciales de su carrera, se encuentra lidiando con problemas familiares que podrían afectar su enfoque en el combate. Su hermano gemelo, Jermall Charlo, ha revelado un distanciamiento entre ambos, originado por un altercado reciente.

Jermall Charlo, quien posiblemente sea el próximo rival del boxeador mexicano, admitió en una entrevista que no ha tenido contacto con su hermano en un tiempo considerable, señalando un incidente ocurrido en julio pasado que involucró a Caleb Plant.

El incidente en cuestión tuvo lugar después del pesaje para la pelea entre Terence Crawford y Errol Spence, donde Plant agredió a Jermall Charlo, lo que desencadenó una pelea entre los gemelos Charlo y sus respectivas parejas.

Jermall Charlo no dio indicios de una pronta reconciliación y expresó que Jermell se encuentra ocupado con su familia y que él ha seguido su propio camino.

"Él (Jermell) tiene su familia, su novia, o lo que sea, tiene sus hijastros y todo eso. Él hace sus cosas y yo hago las mías. No me meto mucho en todo eso. No quiero entrar mucho en detalles, pero no me agrada como es él", comentó Jermall Charlo en referencia a la relación con su hermano.

A pesar de la distancia entre los hermanos Charlo, Jermall Charlo reconoció el coraje de su hermano al subir dos divisiones para enfrentar a Canelo Álvarez y le deseó éxito en su búsqueda por la grandeza.

