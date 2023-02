JC Chávez vs Haugen: A 30 años de la pelea más grande en la historia del boxeo

"Ha habido peleas desde hace más de 100 años, pero no habrá otra pelea como la de Julio César Chávez vs Greg Haugen", esas son las declaraciones de Eduardo Lamazón para TV Azteca, recordando que un día como hoy, pero de hace 30 años, JC Chávez metió más de 130 mil personas al Coloso de Santa Úrsula.

En 1993 la economía gozaba de otras circunstancias, venir a pelear a México no era descabellado y, aunque Chávez no quería pelear frente a tanta gente, lo terminaron convenciendo de hacer una de las peleas más icónicas en historia del boxeo.

"Cuando Don King me hace la propuesta de pelear en el Estadio Azteca, lógicamente, yo me negué rotundamente, pero a través de Don José Sulaiman me convencieron y afortunadamente la pelea se realizó y no se equivocaron porque ha sido el lleno más impresionante que me ha tocado ver", explicó el gran campeón mexicano.

Con boletos que iban desde los 5 hasta los 2,750 pesos, la gente fue comprando sus entradas y el Estadio Azteca comenzó a quedarse sin lugares, hasta llegar a la cifra de los 132 mil 247 personas, un número histórico para cualquier pugilista del mundo.

"Significa mucho para mí, es una noche que queda, no solo para el recuerdo mío sino para todos mis seres queridos y sobre todo para México que siempre me dio su gran apoyo, estaba más nervioso porque fuera la gente que por la pelea, pero cuando llego al Estadio Azteca me quede totalmente impresionado, fue una sensación de motivación y de nervios", comentó Chávez.

¡No quería pelear en el Estadio Azteca! @Jcchavez115 recalcó que por la magnitud e importante del coloso, no quería estar ahí peleando, pero lo convencieron y se escribió un capítulo en la historia. #BoxAzteca #LaNocheDelRécordMundial pic.twitter.com/R7gnwRXC8U — Box Azteca (@BoxAzteca7) February 16, 2023

Lamazón aseguró que la pelea no debió ser contra Haugen, el expromotor comentó que el enfrentamiento ideal de Chávez para la noche del Estadio Azteca era ante el Macho Camacho, aun así la pelea se realizó y el Gran Campeón mexicano dio un espectáculo soberbio para todo el publico nacional.

"Lo más estresante fue que, cuando suena la campana, que lo tumbo en el primer round, verdaderamente no quise noquearlo porque era tanta la presión de la gente que yo quería dar un buen espectáculo, yo no quería que la gente se fuera defraudado, después se me complicó un poquito, era mucha presión para mí, me tuve que relajar un poquito y ya lo pude noquear", finalizó Chávez.

Esa noche, @Jcchavez115 pudo noquear a Haugen pero le dio vida para deleitar al público la noche del 20 de febrero de 1993. #BoxAzteca #LaNocheDelRécordMundial pic.twitter.com/qtiYFMKOnX — Box Azteca (@BoxAzteca7) February 17, 2023

Desde aquella pelea el boxeo no ha sido el mismo, el último gran espectáculo tras la Chávez vs Haugen de 1993 ha sido la pelea entre Tyson Fury vs Dillian White, misma que metió 94,000 espectadores en el Estadio de Wembley, antes de Fury el récord del Siglo XXI pertenecía a la pelea entre Anthony Joshua vs Wladimir Klitschko, la cual congregó a 90 mil también en el Wembley Stadium.

