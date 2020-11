Jackie Nava: Se medirá ante Marisol Corona en la que podría ser su última pelea

Jackie Nava, campeona interina Gallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), disputará su pelea número 45, la que podría ser su última batalla arriba del ring.

"Tal vez no me voy a dar cuenta de que es la última. Tengo fecha para el 21 de noviembre y la voy a disfrutar como si fuera de las últimas porque créeme que sí va a ser muy difícil de decir adiós, pero bueno, el boxeo tiene sus etapas y en realidad no quiero verme como 'nada más la agarran para que suba alguien más'.

"La verdad es que no quiero eso porque mucho trabajo me costó, mucho esfuerzo le costó estar en cierto nivel para volver a caer. Hay que ser muy inteligentes en esa parte y decir adiós cuando debes de hacerlo", dijo Nava en entrevista con RÉCORD.

La Princesa Azteca (35-4-4, 16 KO's) enfrentará el 21 de noviembre a Marisol Corona (11-7-3, 4 KO's) en los estudios de TV Azteca en la Ciudad de México.

"Tengo como rival a Marisol Corona, de Nayarit. Ha peleado varías veces por campeonatos mundiales, es una peleadora bastante fuerte, muy joven, no con tanta experiencia arriba del ring pero es muy fuerte y ahorita todas las rivales son peligrosas", mencionó Jackie, quien a lo largo de 19 años se consagró como una de las mejores púgiles del mundo, se convirtió en la primera campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), conquistó dos cetros mundiales en diferentes divisiones y presume en su palmarés 35 victorias.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ: CON RIVAL DEFINIDO PARA SU PRÓXIMA PELEA