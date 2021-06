Jackie Nava recibió homenaje del CMB por sus 20 años en el boxeo profesional

Honor, a quien honor merece. El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le hizo un homenaje a su primera campeona mundial, Jackie Nava, por sus 20 años como púgil profesional.

"La Princesa Azteca" debutó el 29 de mayo de 2001 en el boxeo profesional, con una victoria ante la estadounidense Vicki Cozy en el Aloha Tower Marketplace de Honolulu, Hawaii.

“Lo puedo resumir más que nada con alegría, con una sonrisa, porque volteo y veo todo este trabajo que se ha hecho donde hemos batallado, donde hemos caído, nos hemos levantado, de repente no puedo ver a mis hijas porque ando lejos y de repente me las traen, son como flashazos que te vienen a la mente de que has estado perseverando, de que has estado trabajando todos los días.

“Sé que no soy la única mujer, habemos muchas que hemos estado trabajando y que incluso lo están viviendo ahorita, pero el mensaje que les damos es que sigan trabajando todos los días, que es lo más importante, era que en algún momento tengan esa oportunidad de poder aprovecharlo”, platicó Nava a pregunta expresa de RÉCORD.

En una ceremonia en el Museo del Tequila y el Mezcal Garibaldi, a la que asistieron algunos campeones mundiales, su esposo Mario Mendoza y sus hijas Frida y Valentina; el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, le entregó un cinturón conmemorativo por estas dos décadas de lucha arriba del ring.

“No me lo voy a quitar, imagínate. Este cinturón de esta forma no lo tengo, porque los que he ganado son con la forma de florecita y éste es el que ando buscando. Incluso es por el que quiero ir todavía, el Supergallo, que ya es de esta forma.

“Es un símbolo más que nada de todo ese trabajo que se ha hecho, de sonreír, de llorar, de perseverar, es todo junto y mi familia es la que siempre ha estado conmigo, mi equipo de trabajo, el WBC, a Mauricio, a Don José que él fue quien nos abrió las puertas al boxeo femenil, eso lo tratamos de aprovechar al máximo, e incluso a Don José no le gustaba mucho que peleáramos nosotras, no nos quería arriesgar mucho, pero en determinado momento la presión de nosotras, de alguna forma accedió, y ahí estuvimos constantes y dimos buenos resultados”, mencionó.

Unos danzantes aztecas le realizaron a leyenda del boxeo mexicano una limpia de aura como parte de la celebración por su trayectoria.

"Jackie una de las grandes boxeadoras de la historia, una boxeadora legendaria, una líder en la política que hizo una labor maravillosa, siempre poniendo en alto al boxeo, dignificando al boxeo, una madre adorable", dijo Mauricio Sulaimán en el tradicional "Martes de Café" del CMB.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JACKIE NAVA: "SE ME METIÓ EN LA CABEZA RETIRARME COMO CAMPEONA"